Muguruza derrota a Puig en su primer juego como número 1

Garbiñe Muguruza comenzó el miércoles su reinado como número 1 de la clasificación mundial con una victoria por 6-4 y 6-0 sobre la puertorriqueña Mónica Puig, ganándose un hueco en los cuartos de final del Abierto Pan-Pacífico.

En su primero torneo desde que ascendió al primer puesto de la tabla de la WTA, la campeona de Wimbledon rompió el servicio de Puig para ponerse 5-0 arriba en el segundo set y después decidió el juego con su tercer ace del partido.

Puig, que derrotó a la hispano-venezolana por 6-1 y 6-1 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se mantuvo en la lucha al principio, pero después Muguruza encontró su ritmo con un break en el primer juego de la segunda manga. Después llegó una serie de 12 puntos seguidos dentro de otro break, y Muguruza se puso 4-0 arriba.

La ganadora se enfrentará ahora a Kurumi Nara o a Caroline Garcia, en su cuarta participación seguida en los cuartos de final del torneo.

Muguruza sucedió en el número 1 a Karolina Pliskova, que también pasó de ronda con un 6-2 y 6-1 sobre Magda Linette. Tras un tranquilo primer set, la checa rompió el servicio de su rival con un revés a la esquina en el sexto juego antes de sacar para decidir la victoria.

Pliskova, segunda cabeza de serie y que tuvo ocho aces contra Linette, se verá las caras o bien con Angelique Kerber, séptima preclasificada, o con Daria Kasatkina.

Also, Anastasia Pavlyuchenkova of Russia advanced with a 6-4, 4-6, 6-2 win over Wang Qiang.