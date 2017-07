¿Es Muguruza la heredera de las hermanas Williams?

LONDRES (AP) — Poco después de que derrotó a Venus Williams en la final de Wimbledon, Garbiñe Muguruza recibió un prendedor púrpura y dorado, que la acredita como integrante del All England Club. Se trata de un estatus honorario que se confiere a los tenistas que han ganado el torneo.

“Me gusta, voy a usarlo ya mismo”, comentó la hispano-venezolana, antes de colocarse el prendedor encima de la chaqueta blanca, justo encima del corazón. De cuando en cuando, lo tocaba y le echaba un vistazo, mientras hablaba con un grupo de reporteros el sábado por la noche.

Muguruza destacó que en 2015, después de caer en la final de Wimbledon ante la hermana de Venus, Serena, no recibió el mismo trato. Desde luego, los subcampeones no se convierten en miembros del club ni obtienen sus privilegios.

“Es todo o nada”, dijo Muguruza. “Así que ahora me digo ‘¡uf, esta vez lo he conseguido al fin!’”

El triunfo por 7-5, 6-0 sobre Venus, combinado con la victoria ante Serena en la final del año pasado en el Abierto de Francia, convierte a esta joven de 23 años en la única mujer que ha derrotado a las dos hermanas Williams en una final de torneos del Grand Slam. Tan sólo ese logro hace de Muguruza una probable heredera de las dos estadounidenses que han transformado este deporte.

Y con su estilo agresivo y elegante, Muguruza ciertamente se está habituando a los grandes escenarios y luce como una deportista que puede conseguir aquello que tanto anhela: seguir ganando torneos.

La conquista de certámenes prestigiosos le interesa más a la tenista de Caracas que su lugar en el ranking. Llegó a Wimbledon en el 15to puesto, y ascenderá al quinto este lunes.

Su mejor ubicación ha sido el segundo lugar. Pero insiste en que el tema no le preocupa.

“No sé qué se sienta ser la número uno. Ojalá que algún día lo logre, y entonces podré comparar”, indicó. “Pero por ahora, prefiero ser la décima y ganar Grand Slams que ser la primera y no hacerlo”.

La clave, según Muguruza y los expertos, estará en encontrar mayor regularidad. La final del sábado ante la mayor de las Williams fue la primera de Muguruza desde el Abierto de Francia de 2016.

Para ser claros, no fue su primera final de un major desde entonces, sino su primer duelo por el título en cualquier torneo.

Si quiere incorporarse en la verdadera elite, Muguruza necesitará mostrar más a menudo el poder y la precisión que encuentra en los momentos de mayor estrés.

“Ojalá que pueda ser un poco más constante”, confió Conchita Martínez, la capitana del equipo español en las copas Federación y Davis, quien trabajó con Muguruza durante Wimbledon dado que su entrenador habitual, Sam Sumyk, se ausentó para estar presente en el nacimiento de su hijo. “La clave es continuar con las rutinas y con el trabajo duro. Y es importante concentrarse en cada torneo que una juega”.

Está por verse también cómo digiere Muguruza otra victoria de gran calibre.

Ha reconocido que le pareció una carga lidiar con las expectativas que llegaron tras su primer cetro en un major. Considera que ello incidió en sus resultados desde entonces, incluida una foja de apenas 23-13 en la presente campaña, antes de Wimbledon.

“Simplemente es difícil. Cuando una juega muy bien y quiere seguir así, a veces eso no ocurre. Y entonces te dices ‘¿por qué no juego tan bien cada semana?’”, explicó.

El mes pasado, en Roland Garros, cayó en la cuarta ronda. Al borde del llanto, en la conferencia posterior al duelo, dijo que estaba feliz por dejar atrás todas las preguntas y presiones sobre si defendería el título.

“Voy a tener ahora un problema similar. Pero es bueno tener ese problema”, manifestó el sábado. “Simplemente le he dado la vuelta a la página muy pronto. He estado triste por algunos días, pero luego me he dicho ‘hay que olvidarlo... y lo olvidé’”.

El reto consiste en recordar cómo se juega al nivel que Muguruza alcanzó durante aquellas semanas en París hace dos años y en estas dos sobre el césped de Londres.

Si lo consigue, habrá heredera.

___

