Murray gana a Wawrinka en Eastbourne; Pliskova avanza

EASTBOURNE, Inglaterra (AP) — El británico Andy Murray venció el lunes 6-1, 6-3 Stan Wawrinka en el torneo de Eastbourne, que se juega en canchas de césped, su segundo partido tras una larga ausencia por problemas de cadera.

Murray volvió la semana pasada para el torneo de Queen's después de 11 meses de inactividad en un descalabro frente al australiano Nick Kyrgios en la primera ronda.

El errático servicio de Wawrinka le llevó a la derrota, y si bien conectó ocho aces, cometió cuatro dobles faltas _una de ellas en match point.

El suizo también se perdió gran parte de los compromisos de todo el último año por lesiones, incluyendo un periodo de tres meses antes de su más reciente retorno el mes pasado.

El último éxito de Murray en las canchas fue en la cuarta ronda de Wimbledon el 10 de julio de 2017, cuando era el número uno del mundo.

"Pienso que jugué bien en el primer set, en el segundo estuve un poco inconstante en ocasiones y me sentí un poco nervioso cerca del final”, dijo Murray. “Cuando uno no ha jugado la mejor parte de un año, el cerrar el partido frente a alguien como Stan, con quien he sostenido muchos duelos grandiosos _es mucho muy difícil enfrentarlo_, es duro. Pero me siento encantado de haber ganado”.

Murray, que fue sometido a una cirugía de cadera en enero, tratará de ganar al menos un par de partidos más en Eastbourne antes de iniciar su búsqueda de un tercer trofeo de Wimbledon.

A continuación se medirá al segundo preclasificado Kyle Edmund, que lo reemplazó como el británico mejor posicionado en el ranking durante su ausencia.

Otro británico que se abrió paso a la segunda ronda es Jay Clarke, que superó 6-4, 6-1 al estadounidense Ryan Harrison.

Fue la primera victoria del adolescente en la Gira ATP y su primera ante un jugador que se encuentra entre los 100 mejores del orbe. Harrison ocupa el 58vo sitio del ranking.

El español David Ferrer, sexto preclasificado, ganó 7-5, 6-3 al italiano Matteo Berrettini.

El estadounidense Jared Donaldson, el australiano John Millman y el uzbeco Denis Istomin también ganaron.

En la actividad de mujeres, la campeona defensora Karolina Pliskova se vio en problemas antes de derrotar por 6-4, 2-6, 6-3 a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y avanzar a la tercera ronda.

Por su parte la danesa Caroline Wozniacki, primera cabeza de serie y subcampeona del año pasado, venció con facilidad a la italiana Camila Giorgi 6-2, 6-2 en este certamen preparatorio para Wimbledon.

Pliskova nunca había perdido un set frente a Pavlyuchenkova en sus cinco enfrentamientos previos, pero la checa cedió el segundo set antes de recuperarse y sacar el triunfo.

Pliskova, segunda preclasificada, conectó nueve aces en el primer set y parecía enfilarse a otra ventaja cómoda.

Sin embargo, Pavlyuchenkova rompió de inmediato su servicio en el segundo set. Si bien la séptima del ranking mundial respondió rompiendo el servicio de la rusa, Pavlyuchenkova rompió una vez más el servicio de Pliskova, quien luego cometería dos errores sucesivos que le costarían el set.

Pliskova corrigió el camino para evitar su inesperada eliminación ante la rusa de 26 años, rompió el tercer game del tercer set y, tras rescatar un break point en el siguiente game, no dio marcha atrás.

Pliskova rompió de nuevo el servicio en el game final, sellando la victoria cuando un tiro de Pavlyuchenkova resultó demasiado largo.

La polaca Agnieszka Radwanska, ex subcampeona de Wimbledon, ganó 6-3, 6-1 a Timea Babos, mientras que la francesa Kristina Mladenovic hizo lo propio a la esperanza local Heather Watson con un 6-7 (2), 7-5, 6-3.