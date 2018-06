Murray cae 6-4, 6-4 ante Edmund en Eastbourne

EASTBOURNE, Inglaterra (AP) — Andy Murray está muy por debajo de su mejor nivel cuando falta menos de una semana para Wimbledon, y el excampeón aún no decide si intentará obtener un tercer título en el All England Club.

El escocés de 31 años perdió 6-4, 6-4 ante el segundo preclasificado Kyle Edmund el miércoles en un choque entre británicos en la segunda ronda del torneo de Eastbourne, parte de su regreso a las canchas tras una lesión.

Al preguntársele si ya sabrá para el viernes por la mañana _cuando se efectuará el sorteo_ si jugará en Wimbledon, Murray respondió: “Sí, probablemente. Conversaré con mi equipo en los próximos dos días”.

“Ya veré cómo me fortalezco de nuevo. Realmente no preveo ningún problema. Con cada partido intento ganar información sobre dónde me encuentro físicamente y dónde está mi juego”, afirmó.

Fue la segunda derrota de Murray en tres encuentros desde que regresó al tenis tras estar inactivo casi un año por problemas en la cadera.

“Quiero poder competir adecuadamente. Si no siento que puedo hacerlo, entonces no jugaré”, afirmó.

Edmund, de 23 años, ascendió al primer puesto del tenis de Gran Bretaña mientras Murray estuvo lesionado, y la del miércoles fue su primera victoria ante su “ídolo”.

“Vencer a Andy es un poco extraño; siempre ha sido mi ídolo, y con el paso de los años he llegado a conocerlo bien”, señaló Edmund. “Siempre me ha dado consejos y lo he visto como un mentor”.

En los cuartos de final Edmund se enfrentará al kazajo Mikhail Kukushkin, que salvó siete break points para superar 6-2, 6-0 al español David Ferrer, sexto sembrado.

Por otro lado, el primer preclasificado Diego Schwartzman fue superado por Lukas Lacko, que triunfó 6-4, 4-6 y 7-5 en la que fue la victoria más importante en su carrera.

Ahora el eslovaco se verá las caras con Cameron Norrie, que venció al también británico Jay Clarke 6-4, 6-3.

Otros preclasificados que quedaron eliminados fueron Steve Johnson de Estados Unidos y el argentino Leonardo Mayer.

El adolescente canadiense Denis Shapalov, tercer sembrado, avanzó luego de que se apuntó 11 saques as para vencer 6-4, 4-6, 6-2 a Jared Donaldson de Estados Unidos.

El italiano Marco Cecchinato, cuarto preclasificado, registró el primer triunfo sobre césped en su carrera, de 4-6, 6-4 y 7-5 ante Denis Istomin, finalista de 2015.

En la rama femenina, la primera sembrada Caroline Wozniacki llegó a cuartos de final al superar 4-6, 6-1, 6-3 a Johanna Konta.

Konta no había perdido un set frente a Wozniacki en sus dos partidos previos en el Abierto de Australia de 2017 y en la final del Abierto de Miami ese mismo año.

Ahora la danesa Wozniacki enfrenta a Ashleigh Barty, octava preclasificada.

Por su parte, la segunda sembrada Karolina Pliskova superó fácilmente a su compatriota checa Barbora Strycova por 6-3, 6-4. Ahora la campeona defensora jugará ante Aryna Sabalenka después de que la bielorrusa venció a Elise Mertens.

En otro encuentro, la cuarta preclasificada Angelique Kerber de Alemania derrotó 6-1, 6-1 a la estadounidense Danielle Collins, y ahora jugará frente a la rusa Daria Kasatkina, séptima sembrada.

Petra Kvitova, tercera preclasificada, se retiró debido a una lesión en el tendón de la corva antes de su encuentro de tercera ronda ante Agnieszka Radwanska.

Ahora la polaca enfrentará a la quinta sembrada Jelena Ostapenko después de que la estonia eliminó 6-1, 6-2 a Mihaela Buzarnescu.