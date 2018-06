635x357 Murray cae en su regreso y Djokovic avanza en Queen's. Associated Press

LONDRES (AP) — Andy Murray ganó el primer set en su regreso a las canchas luego de casi un año, pero el australiano Nick Kyrgios vino de abajo para ganar el martes 2-6, 7-6 (4), 7-5 en duelo de la primera ronda del torneo de Queen's.

Pese a la derrota, Murray _ que no había jugado en 342 días, desde Wimbledon de 2017 _ se sentirá alentado por su muy esperado retorno al tenis competitivo. Al ex número uno del mundo se le vio cojear y en ocasiones parecía batallar para desplazarse lateralmente tras una cirugía de cadera en enero, pero no perdió su espíritu competitivo.

Kyrgios, que también pareció lidiar con una lesión, venció a Murray por primera vez en seis intentos, luego de un duelo de dos horas y 39 minutos.

El argentino Leonardo Mayer dio una de las sorpresas de la jornada al derrotar 7-6 (4), 4-6, 7-6 (3) al sudafricano Kevin Anderson, tercer preclasificado.

Antes, la primera actuación de Novak Djokovic en el torneo de preparación para Wimbledon en ocho años fue exitosa al eliminar al australiano John Millman con un 6-2, 6-1.

Djokovic se medirá con el segundo cabeza de serie Grigor Dimitrov en la segunda ronda. Dimitrov, campeón aquí en 2014, pasó trabajos para eliminar al bosnio Damir Dzumhur 6-3, 6-7 (4), 6-3. El búlgaro salvó seis de ocho break points.

En otro duelo del día, Milos Raonic, que la semana pasada perdió ante Roger Federer la final de Stuttgart, se impuso a al indio Yuki Bhambri, quien se retiró por lesión cuando iba abajo 6-1, 3-1.

El regreso de Djokovic tras una operación del codo derecho en enero ha estado cobrando impulso, luego de que el serbio llegó a semifinales en Roma y a cuartos en el Abierto de Francia.

En otros resultados, el checo Tomas Berdych cayó 7-5, 3-6, 6-3 ante el francés Julien Benneteau, mientras que el español Feliciano López superó 6-3, 6-7 (7), 6-3 al belga y cuarto preclasificado David Goffin.

Los franceses Jeremy Chardy y Adrian Mannarino pasaron a la segunda ronda, al igual que el británico Kyle Edmund, séptimo preclasificado.