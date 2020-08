635x357 El N.1 del mundo Novak Djokovic confirma su participación en el US Open.

Novak Djokovic, número uno de la clasificación ATP, participará en el torneo de Cincinnati, y sobre todo en el US Open, primer Grand Slam del año 2020, anunció este jueves el tenista serbio en su cuenta de Twitter.

"Estoy feliz al confirmar que participaré en #CincyTennis y en el US Open este año", escribió 'Djoko'. "No fue una decisión fácil de tomar, con todos los obstáculos y retos desde todos los costados, pero la idea de ranudar la competición me entusiasma de verdad".