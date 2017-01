635x357 Nadal supera a Monfils en Australia; Serena a cuartos. JOHN PYE (Associated Press)

MELBOURNE, Australia (AP) — Rafael Nadal derrotó el lunes a Gael Monfils 6-3, 6-3, 4-6, 6-4 en un partido de cuarta ronda del Abierto de Australia, con lo que pasó a su trigésimo cuarto de final de Grand Slam.

Después de un partido en el que Nadal tuvo dificultades para convertir puntos de quiebre —seis de 17— el zurdo español lo afianzó en su segundo punto de partido, cuando Monfils estaba sirviendo.

Nadal jugará ahora contra el tercer sembrado Milos Raonic, quien venció a Roberto Bautista Agut el lunes más temprano. Raonic es el mejor sembrado en la rama masculina que queda después de que Andy Murray, cabeza de serie, perdió en la cuarta ronda y de que Novak Djokovic, segundo clasificado, fue derrotado en la segunda.

Por su parte, Serena Williams se sobrepuso a un saque defectuoso y a una serie de errores no forzados para abrirse paso a los cuartos de final del Abierto de Australia, al imponerse el lunes sobre Barbora Strycova.

Williams corrió con algo de suerte en momentos clave del encuentro. Se labró también la fortuna, al dar pelea en los puntos complicados ante Strycova, 16ta del ranking.

La checa Strycova obligó a que Williams librara largos peloteos, algo que nadie había conseguido en lo que va del certamen.

Pese a cuatro rompimientos de servicio (tres en el primer set) y a 46 errores no forzados, la estadounidense, segunda del escalafón mundial, encontró la forma de imponerse por 7-5, 6-4, gracias a varios tiros de revés y a los caprichos de la parte superior de la red, que hizo caer varias pelotas del lado de la cancha donde jugaba Strycova.

Así, Williams siguió en camino de imponer un récord de la era abierta, con 23 títulos en torneos del Grand Slam. Si se corona, Williams, de 35 años, recuperará además el primer puesto del ranking, tras la eliminación de la alemana Angelique Kerber la víspera.

"Siento que fue bueno para mí ganar en un día que probablemente no fue el mejor que he tenido. Esto es bueno, porque a veces confías en un golpe y, si no funciona, te preguntas '¿y ahora qué?''', comentó Williams. "Fue realmente bueno para mí casi perder eso, porque sé que lo demás está bastante bien".

En la siguiente fase, Williams chocará contra la británica Johanna Konta (9na preclasificada), quien doblegó a la rusa Ekaterina Makarova por segundo año consecutivo en octavos de final. La semifinalista de 2016 solo sufrió una rotura de saque frente a las cuatro veces que rompió el servicio de Makarova para imponerse por 6-1, 6-4.

Mirjana Lucic-Baroni derrotó a la estadounidense Jennifer Brady 6-4, 6-2 y ahora se medirá a la finalista del Abierto de Estados Unidos Karolina Pliskova, que terminó con las esperanzas de la australiana Daria Gavrilova al ganar 6-3, 6-3.

En el cuadro masculino, el español Roberto Bautista Agut se despidió de su sueño australiano tras caer ante el tercer preclasificado Milos Raonic por 7-6 (6), 3-6, 6-4, 6-1.

Las opciones de Raonic para hacerse con el título aumentaron tras la sorpresiva y temprana eliminación de los dos primeros cabezas de serie: el número 1 del mundo, Andy Murray, y el seis veces campeón y número dos de la ATP Novak Djokovic.

El canadiense pegó 33 aces y 75 puntos ganadores, pero cometió nueve dobles faltas y 55 errores no forzados. Raonic podría medirse en cuartos de final al otro español en liza, Rafael Nadal, quien más tarde jugará contra el francés Gael Monfils.

Además, David Goffin se clasificó para cuartos por primera vez en su carrera al eliminar a Dominic Thiem 5-7, 7-6 (4), 6-2, 6-2. Su rival en la siguiente ronda será Grigor Dimitrov, quien empleó un saque directo para sellar su triunfo sobre el verdugo de Novak Djokovic, Denis Istomin, por 2-6, 7-6 (2), 6-2, 6-1.

Istomin, 117 del mundo y que llegó al torneo por invitación, necesitó atención médica en sus cansadas piernas en el tercer y cuarto set.