Nadal se estrella en cuartos de Montecarlo ante Rublev

El español Rafa Nadal, número tres mundial y que aspiraba a un duodécimo título en el Masters 1000 de Montecarlo, quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del torneo monegasco al perder 6-2, 4-6 y 6-2 ante el ruso Andrey Rublev, octavo de la clasificación mundial.





"Cuando te mides a un jugador tan bueno y juegas mal, pierdes. Así son las cosas", se resignó Nadal, que consideró "desastroso" su servicio en este partido.





Rublev jugará en la siguiente ronda contra el noruego Casper Ruud (27º), que eliminó al vigente campeón del torneo de Montecarlo, el italiano Fabio Fognini (18º) por 6-4 y 6-3.





El jugador ruso ya disputó una semifinal en un Masters 1000 a principios de este mes, en Miami sobre pista dura, pero cayó en ella ante el polaco Hubert Hurkacz.





Montecarlo sigue viendo el adiós de grandes nombres. El número dos mundial, el ruso Daniil Medvedev, fue baja por un test positivo al covid-19 antes del inicio del torneo, mientras que el número uno Novak Djokovic cayó en octavos de final.





Rublev destacó lo difícil que es jugar y ganar ante Nadal.





"Para él debe ser increíblemente difícil jugar con esta presión de tener que ganar siempre. Estoy impactado por el nivel al que él puede jugar a pesar de esa presión. Es mucho más fácil jugar cuando no tienes nada que perder", comentó.





Rublev ganó el primer set en 38 minutos y parecía ir directo hacia la victoria cuando se puso 4-2 en el segundo. Pero Nadal despertó ahí y teminó remontando esa manga, para forzar un tercer set en el que el ruso fue físicamente superior, poniéndose pronto 5-1 y cerrando la victoria a continuación con el 6-2 definitivo del tercer set.





Nadal cerró así con mal sabor este primer torneo de su temporada de tierra batida, donde tendrá la misión de revalidar su corona en Roland Garros (30 mayo-13 junio).





El jugador mallorquín no participaba en ningún torneo desde su eliminación en febrero en los cuartos de final del Abierto de Australia.





En la otra parte del cuadro, el griego Stefanos Tsitsipas (5º del mundo) avanzó a semifinales tras el abandono de su rival, Davidovich, cuando el jugador heleno se había apuntado el primer set por 7-5.





Davidovich decidió no continuar por molestias en el muslo izquierdo.





El griego jugará el sábado su sexta semifinal de un torneo con categoría Masters 1000 ante Daniel Evans (33º), que el jueves ya eliminó a Novak Djokovic.





El británico extendió su racha este viernes al batir al belga David Goffin (15º), por 5-7, 6-3 y 6-4, en un duelo equilibrado.





Goffin, semifinalista en el Principado en 2017, cometió demasiados errores directos (47) y solo fue capaz de ganar dos de las 17 bolas de rotura que tuvo. Evans logró cuatro de las nueve que consiguió.





El británico de 30 años, que jugaba por primera vez unos cuartos de un Masters 1000, se cuela en semifinales, además en tierra batida, que no es su superficie preferida.





Antes, la lesión de Davidovich impidió ver un buen espectáculo. "El nivel de juego era alto al principio, jugamos largos intercambios, la intensidad era elevada", dijo Tsitsipas.





Lesionado en el muslo izquierdo desde mediado el primer set (3-3), Davidovich recibió un masaje del fisioterapeuta pero decidió arriesgarse y volver a jugar.





Al volver a cancha el español logró la primera rotura del partido y se situó 4-3, con Tsitsipas cada vez más nervioso, incluso recibiendo un aviso por vocabulario inadecuado.





El griego supo enderezar el duelo y darle la vuelta. En la bola de set Davidovich intentó un saque de cuchara, pero Tsitsipas estuvo atento y acertó con un revés ganador.





"Me di cuenta de que se había lesionado. Tenía problemas en la pierna, pero no quería pensar en eso, intenté jugar como si no estuviera lesionado", añadió Tsitsipas.





"Pero había que hacer lo que había que hacer: obligarle a correr y trabajar en cada punto. Al final no estaba en condiciones de hacerme frente hasta el final", concluyó.