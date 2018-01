635x357 Nadal pierde ante Gasquet en un torneo de exhibición. JUSTIN BERGMAN (Associated Press)

MELBOURNE, Australia (AP) — Rafael Nadal tuvo dificultades con su ritmo y potencia al comenzar su aplazada preparación para el Abierto de Australia con un revés por 6-4, 7-5 el martes ante Richard Gasquet en el Clásico de Kooyong.

La preparación de Nadal para el primer Gran Slam del año había quedado en duda después de que el español, primero del ranking mundial, cancelara su asistencia a una exhibición en Abu Dhabi y un torneo en Brisbane para iniciar la temporada, alegando falta de preparación tras una baja por lesión al final de 2017.

Nadal no pareció acusar la lesión latente en la rodilla derecha que le obligó a retirarse de la Copa Masters en noviembre, pero es probable que su mediocre actuación despierte otras preguntas sobre su condición antes del Abierto de Australia la semana que viene.

“El año pasado fue largo, así que tuve que empezar la preparación (para esta temporada) un poco después de lo normal. Pero he llegado con mucho tiempo y es un buen día para empezar”, dijo Nadal en una entrevista en la cancha tras el encuentro. “De todas formas fue una buena prueba y una buena práctica, y eso es lo más importante”.

El español restó importancia a la lesión de rodilla, al señalar que “si no me sintiese bien, no estaría aquí. Así que esa es la buena noticia”.

Nadal tuvo problemas con su tiro de derecha, al dejar varios tiros en la red o mandarlos largos.

El Abierto de Australia no contará con la presencia de Andy Murray, quien no juega desde Wimbledon del año pasado por una lesión de cadera y fue operado el lunes en Melbourne, luego de retirarse del torneo.

El astro japonés Kei Nishikori también se retiró por una lesión de muñeca, y Serena Williams dijo que no está lista para defender su corona tras dar a luz a su hija en septiembre.

Novak Djokovic intenta recuperar su condición tras estar inactivo en la segunda mitad de 2017 por una lesión de codo. El serbio se retiró de la exhibición en Abu Dhabi y del Abierto de Catar, pero se inscribió a última hora en el Clásico de Kooyong. Jugará su primer partido desde Wimbledon el miércoles ante Dominic Thiem.

Nadal, que ganó el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos el año pasado, dijo que cree que estará listo para el Abierto de Australia.

“Mi idea es seguir practicando duro en los próximos días para estar listo”, señaló.