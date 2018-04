Nadal regresa en la Copa Davis

Después de una inactividad de casi tres meses, Rafael Nadal reaparecerá en las canchas al liderar a España en su empeño por alcanzar las semifinales de la Copa Davis.

La presentación del número uno del mundo ante Alemania el viernes marcará su regreso, luego que una lesión en la cadera provocó su abandono ante Marin Cilic en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero.

Los problemas físicos de Nadal le impidieron jugar en los recientes Masters de Indian Wells y Miami, además de abortar a último momento su participación en el Abierto Mexicano en Acapulco.

Con la icónica Plaza de Toros de Valencia como escenario, la eliminatoria en superficie de arcilla se pondrá en marcha con el duelo entre David Ferrer y Alexander Zverev, la mejor raqueta alemana que el domingo pasado sucumbió ante John Isner en la final del Abierto de Miami. Victorioso en sus últimos 22 partidos de individuales en la Davis, Nadal jugará en el segundo turno ante Philipp Kohlschreiber.

"Estoy preparado para competir. Si no, no estaría aquí porque estamos en un equipo y si yo no estoy bien hay otros que lo harían mejor que yo”, dijo Nadal, quien recuperó el número uno del mundo cuando Roger Federer sucumbió inesperadamente ante Thanasi Kokkinakis en su debut en Miami. “He hecho una buena semana de entrenamientos, la recuperación ha ido por buen camino y tanto yo como el capitán (Sergi Bruguera) sentimos que estamos preparados para jugar".

“Es un regreso que es complicado, contra un rival de muy buen nivel”, añadió Nadal. “Sabes que vas a tener un partido exigente y además al mejor de cinco sets”.

De ganar el viernes, Nadal se convertirá en el jugador con más victorias consecutivas en la Davis.

Bruguera se decantó por Ferrer, el veterano de 36 años, tras la baja por lesión de Pablo Carreño Busta y luego de pasar por alto el mejor ranking de Roberto Bautista Augut. Ferrer sucumbió ante Zverev en tres sets en Miami.

España apunta a conquistar el título del torneo por sexta vez.

También el fin de semana, Italia será anfitriona de Francia, el campeón reinante pero que realiza la visita sin Jo-Wilfried Tsonga, baja tras una cirugía en la rodilla. Lucas Pouille será la carta principal de los franceses y le tocará medirse en primer turno contra Andreas Seppi.

Undécimo en el ranking, Pouille ganó el partido decisivo ante el belga Steve Darcis en la final del año pasado, en la que Francia atrapó su primer título en 17 años. El italiano Fabio Fognini se las verá con Jeremy Chardy en el otro enfrentamiento de una serie en tierra batida.

Isner, flamante campeón de Miami, saldrá al ruedo con Estados Unidos de local ante Bélgica. Y Cilic será el baluarte de Croacia al recibir a Kazajistán en Varazdin.