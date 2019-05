635x357 Osaka, Djokovic, Williams y Thiem avanzan en Francia. JOHN LEICESTER (Associated Press)

PARÍS (AP) — Naomi Osaka está avanzando en el Abierto de Francia, aunque con trabajos.

Para mantener vivas sus aspiraciones de llevarse un tercer título consecutivo de Grand Slam, Osaka, número 1 mundial, ha tenido que recuperarse dos veces de problemas en el primer set.

El último obstáculo fue Victoria Azarenka, a quien Osaka venció 4-6, 7-5, 6-3 el jueves.

Serena Williams y Novak Djokovic also advanced, with far easier straight-set wins.

Osaka, campeona de los Abiertos de Estados Unidos y Australia, que sorpresivamente perdió un set 6-0 en la primera ronda, de nuevo arrancó mal.

Azarenka, una ex número 1 mundial que ahora es 43ra y sin un título mayor desde que ganó el Abierto de Australia en el 2012 y el 2013, se colocó adelante 4-0 y mantuvo a Osaka bajo constantes presiones.

"Ella casi me mató en el primer set”, dijo Osaka.

Pero, al igual que lo hizo en la primera ronda, Osaka mostró su resistencia.

El octavo games del segundo set fue crucial. Tras salvar dos break points, Azarenka cometió una doble falta. Osaka emparejó las acciones 4-4 y el match comenzó a cambiar.

El tercer set estuvo igualmente cargado de drama, con Osaka finalmente dominando con su tercer match point, cuando la bielorrusa soltó un envío largo.

Azarenka, aún tratando de regresar a los primeros puestos del escalafón tras una serie de lesiones, un embarazo y una batalla por la custodia de su niño, dijo que aprenderá de la derrota.

“Yo sé que necesito estar mejor, eso me mantiene optimista, y yo puedo hacerlo. No importa lo difícil que sea, es mi camino y voy a seguirlo con la frente en alto”, dijo.

Osaka juega en la siguiente ronda contra Katerina Siniakova en la tercera ronda.

Williams, en tanto, se enfrentará con Sofia Kenin, una estadounidense número 35 en el mundo, en la tercera ronda. La ganadora de 23 Grand Slams venció a la japonesa 6-3, 6-2.

Djokovic logró otro hito en su carrera: Su hijo, Stefan le vio jugar, y ganar, en Roland Garros por primera vez. El número 1 mundial en busca de su cuarto Grand Slam consecutivo se impuso a Henri Laaksonen 6-1, 6-4, 6-3.

Djokovic juega en la siguiente ronda contra el italiano Salvatore Caruso.

En la rama masculina, Dominic Thiem superó a un difícil rival en el kazajo Alexander Bublik para avanzar a la tercera ronda con una victoria de 6-3, 6-7 (6), 6-3, 7-5.

Thiem se mide en la siguiente ronda con Pablo Cuevas, que estaba arriba 7-6 (3), 6-3, 2-1 cuando Kyle Edmund se retiró de su match por una lesión.