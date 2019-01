635x357 Osaka y Nishikori avanzan a las semifinales de Brisbane. JOHN PYE (Associated Press)

BRISBANE, Australia (AP) — Naomi Osaka recurrió a su entrenador para recibir un consejo sobre cómo podría recuperarse luego de perder el primer set contra Anastasija Sevastova, y funcionó.

La campeona del Abierto de Estados Unidos respondió a los consejos de la forma más rotunda, cediendo apenas cinco puntos en el segundo set para llevarse la victoria el jueves por parciales de 3-6, 6-0, 6-4 y acceder a las semifinales del torneo de Brisbane.

Kei Nishikori también logró salir de aprietos contra el campeón del torneo de 2017, Grigor Dimitrov, cuando estaba abajo por un break en el segundo set en el partido de cuartos de final, y ganó seis de los últimos siete juegos para imponerse por 7-5 y 7-5.

Después de los partidos consecutivos en el Pat Rafter Arena, los dos tenistas de Japón, ambos preclasificados en el segundo sitio, avanzaron a las semifinales.

Fue claro que Osaka estuvo bajo presión contra la 8va preclasificada Sevastova, que había ganado ambos de sus encuentros directos el año pasado y capitalizó las dos veces que le rompió el saque en el primer set.

Una Osaka de aspecto desconsolado se dirigió a una silla en la cancha durante el cambio de lado. Y lo que sea que le dijera su entrenador Sascha Bajin durante una rápida y animada conversación, funcionó.

Terminó con 11 aces, ganó las cuatro oportunidades del quiebre de saque que dispuso en el segundo y tercer set y pareció más confiada con su juego.

Bajin, excompañero de Serena Williams, solo hizo que se enfrentara a la realidad. Le dijo que mantuviera la calma y esperara las oportunidades.

“Ella es una de las mejores jugadoras del mundo. Solo tengo aguantar y espero tener una oportunidad”, comentó Osaka. “Lo hice, así solo intenté seguir con eso. Literalmente me dijo eso”.

Osaka, de 21 años, se medirá ante Lesia Tsurenko, quien venció por 7-5 y 6-3 a Anett Kontaveit, en las semifinales del torneo. Podría subir hasta el tercer sitio del ranking de la WTA la próxima semana, lo que sería un récord para un jugador de Japón.

Osaka ha alcanzado las semifinales o más en cuatro de sus cinco torneos más recientes, una racha que comenzó con su contienda para conseguir su primer título de Grand Slam que culminó con una victoria memorable sobre Williams en la final del Abierto de Estados Unidos. Y ha sido un impulso significativo para su confianza previo al Abierto de Australia, que arranca el 14 de enero.

“Siento que ahora tengo mucha confianza en mí, y siento que el entrenamiento durante la temporada baja que he estado haciendo realmente está dando resultados”, señaló. “No estoy segura si habría tenido el mismo sentimiento hace seis meses. Hace seis meses no gané el US Open”.

En tanto, Nishikori, quien se convirtió en el jugador masculino mejor rankeado de Asia cuando ocupó el cuarto sitio luego de llegar a la final del US Open en 2014, perdió la final de Brisbane de 2017 ante Dimitrov. Ese ya es un hecho aislado dado que el japonés extendió su foja contra el búlgaro a 5-1.

“Estoy tratando de regresar a los mejores cinco tenistas, esa es mi próxima meta”, dijo Nishikori. “Jugué un gran tenis (el año pasado) y siento que lo estoy haciendo nuevamente esta semana”.

Jugará contra Jeremy Chardy, quien derrotó al japonés Yasutaka Uchiyama 6-4, 3-6, 7-6 (4) para avanzar a las semifinales.

Jo-Wilfried Tsonga tuvo un camino más fácil a los cuartos de final de lo esperado, evitando un enfrentamiento de segunda ronda con el 17 veces campeón de Grand Slam, el español Rafael Nadal, quien se retiró del torneo por una tensión en el músculo el miércoles.

Tsonga despachó a Taro Daniel por 7-6 (5) y 6-3. Daniel, el 77mo en el ranking, fue el afortunado perdedor de los clasificatorios que obtuvo un lugar en el cuadro cuando Nadal abandonó el torneo.