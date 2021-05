635x357 Osaka no hablará ante la prensa en Roland Garros para preservar su "salud mental".

La tenista japonesa Naomi Osaka anunció el miércoles que no participará en ninguna conferencia de prensa durante el torneo de Roland Garros para preservar "su salud mental".

"Escribo esto para decir que no responderé a ninguna pregunta de la prensa durante Roland Garros", afirmó la N.2 del mundo en Twitter.

"A menudo he tenido la sensación de que la gente no tiene la menor consideración por la salud mental de los deportistas y eso me choca cada vez que veo una conferencia de prensa en la que participo", añadió la jugadora de 23 años, ganadora de cuatro torneos de Gran Slam.

"A menudo se nos hacen preguntas que ya nos han hecho numerosas veces o preguntas que nos hacen dudar y yo no voy a someterme a personas que dudan de mí", prosiguió.

Según el reglamento de la WTA y de la ATP, los jugadores y jugadoras están obligados a acudir a las conferencias de prensa de después de cada partido, bajo amenaza de multa si incumplen. También tienen obligaciones mediáticas con los propios torneos.

La edición de 2021 de Roland Garros comienza el próximo domingo en París.