635x357 Ostapenko y Venus quedan fuera en primera ronda. HOWARD FENDRICH (Associated Press)

PARÍS (AP) — Un año después de sorprender al mundo del tenis al obtener el título del Abierto de Francia para el primer campeonato de su carrera, Jelena Ostapenko se encuentra nuevamente en una compañía exclusiva: una campeona defensora de Grand Slam que es eliminada en la primera ronda.

No fue la única gran sorpresa en el primer día en Roland Garros: Venus Williams, novena preclasificada, cayó 6-4, 7-5 ante la china Wang Qiang, la primera vez en la larga y distinguida carrera de la estadounidense de 37 años que es eliminada en la ronda inicial en dos Grand Slams consecutivos.

En general, fue un extraño primer día en el único torneo Grand Slam que inicia sus actividades en domingo. De antemano se sabe que al menos una de las finalistas estará en el juego definitivo del Abierto de Francia por primera ocasión, dado que la campeona de 2010 Francesca Schiavone y la subcampeona de 2012 Sara Errani se sumaron a Ostapenko, que se coronó en 2017, y la subcampeona de 2002 Williams en la lista de eliminadas en la primera ronda.

El arriesgado estilo de Ostapenko le dio muchas menos recompensas que problemas el domingo, con 48 errores no forzados y solo 22 winners, y fue eliminada 7-5, 6-3 por la ucraniana Kateryna Kozlova, número 67 del mundo en la cancha Philippe Chatrier.

En la cancha Suzanne Lenglen, las cosas fueron similares para Williams, ganadora de siete títulos de Grand Slam y quien el domingo cometió 21 errores no forzados más que Qiang, número 85 del mundo.

"Fue un día terrible para mí. Es decir, en general, jugué como a un 20% del nivel al que soy capaz de jugar. Cometí cerca de 50 errores no forzados y muchas dobles faltas. Simplemente no podía servir hoy", lamentó Ostapenko. "Sentía una presión increíble. No sentí que fuera yo misma hoy".

El resultado convirtió a Ostapenko en apenas la segunda campeona reinante en ser eliminada en la primera ronda del Abierto de Francia al año siguiente, uniéndose a Anastasia Myskina _quien perdió en 2005_, y apenas la sexta en cualquier torneo importante en la era profesional.

Errani perdió 2-6, 6-2, 6-3 ante la francesa y 32da preclasificada Alize Cornet, mientras que Schiavone fue superada 7-6 (2), 7-6 (2) por la eslovaca Viktoria Kuzmova. También ha quedado fuera la británica Johanna Konta, que cayó 6-4, 6-3 frente a la kazaja Yulia Putintseva.

Todos los hombres preclasificados que compitieron hoy siguieron adelante, entre ellos el segundo cabeza de serie Alexander Zverev y el cuarto preclasificado Grigor Dimitrov.

En 2017, cuando llego en el puesto 47 del escalafón a los 20 años de edad, Ostapenko se convirtió en la primera jugadora desde 1979 en obtener su primer título de la gira en un torneo de Grand Slam.

Pero la letona y quinta raqueta del mundo ha tenido una temporada difícil, con marca de 12-12.

En tanto, Kozlova, de 24 años, llegó a Roland Garros en condiciones incluso peores, con registro de 4-6 en 2018. Hace un par de meses ni siquiera estaba segura de que podría compatir en Roland Garros, pues había sufrido daño de cartílago de rodilla y apenas en abril retomó prácticas de lapsos de 15 minutos.

“No esperaba nada en este partido”, dijo Kozlova. “Se siente increíble”.

En su única otra aparición en París perdió en primera ronda y solo tenía un triunfo en siete partidos de Grand Slam.

Y en contra de Ostapenko, quinta preclasificada, Kozlova obtuvo el primer triunfo de su carrera ante una jugadora entre las 30 primeras.