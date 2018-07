635x357 Pella elimina a Cilic en Wimbledon; Djokovic y Nadal avanzan. MATTIAS KAREN (Associated Press)

LONDRES (AP) — El argentino Guido Pella dio una de las sorpresas del jueves en Wimbledon al eliminar en la segunda ronda a Marin Cilic, subcampeón del torneo el año pasado, mientras que los ex campeones Novak Djokovic y Rafael Nadal mantuvieron su camino hacia un choque en las semifinales. La rumana Simona Halep, primera cabeza de serie, avanza a la tercera ronda, al igual que la alemana Angelique Kerbe y el estadounidense John Isner, en una jornada en el All England Club que vio la salida de Stan Wawrinka.

Pella remontó de una desventaja de dos sets para dejar fuera al tercer preclasificado Cilic con un triunfo por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3). El croata parecía enfilarse a una victoria de rutina antes que el partido fuera suspendido por lluvia en el tercer set el miércoles, pero el ex campeón del U.S. Open no pudo recuperar el ritmo al día siguiente ante el argentino, número 82 del mundo.

Cilic perdió la final del año pasado ante Roger Federer y había mostrado un gran nivel al superar a Novak Djokovic en la final del torneo de Queen's el mes pasado.

Su eliminación despeja aún más el camino a Federer hacia su noveno título de Wimbledon, siendo ahora el sudafricano Kevin Anderson, octavo preclasificado, el jugador mejor posicionado que sigue con vida en la mitad de la llave donde compite el astro suizo _luego de la derrota del búlgaro Grigor Dimitrov, sexto preclasificado, en la primera ronda.

Anderson conectó 34 aces para doblegar 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-4 a Andreas Seppi y dirigirse a un choque con el alemán Philipp Kohlschreiber en la tercera ronda.

Halep, por su parte, tuvo que resolver el acertijo que le presentó Saisai Zheng en el primer set antes de llevarse los últimos 10 games en un triunfo de 7-5, 6-0 sobre la china en la segunda fase del torneo que se juega en cachas de césped.

Saisai ganaba 5-3 en primer set cuando Halep se recuperó para empatar 5-5 y tomar el control por el resto del partido ante una rival que se ubica en la 126ta posición del ranking mundial.

Halep ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia. Cayó en los cuartos de final en Wimbledon en 2016 y 2017.

Djokovic superó un aparente problema de muslo para derrotar 6-1, 6-2, 6-3 al argentino Horacio Zeballos, mientras que Nadal, primer cabeza de serie, ganó 6-4, 6-3, 6-4 a Mikhail Kukushkin.

Djokovic pidió la ayuda de un entrenador y recibió masaje en la pierna izquierda cuando ganaba 4-3 en el tercer set, para luego mantener el servicio en el siguiente game y romper el servicio de Zeballos de nuevo para concretar el triunfo.

Nadal no perdió tiempo frente al kazajo para resolver en apenas dos horas y media en la cancha central. El español, 11 veces ganador del Abierto de Francia, va en pos de su tercer título en Wimbledon y su primero desde 2010.

John Isner, novena preclasificado, sumó 64 aces y rescató un par de match points al ganar 6-1, 6-4, 6-7 (6), 6-7 (3), 7-5 a Ruben Bemelmans en un encuentro que fue suspendido un día antes.

Wawrinka se vino abajo el jueves ante Thomas Fabbiano al perder por 7-6 (7), 6-3, 7-6 (6). El suizo ganaba 6-5 en el tercer set el miércoles cuando su enfrentamiento con el italiano fuera suspendido por lluvia el miércoles. Pero Fabbiano vino de atrás para igualar su mejor actuación en un torneo de Grand Slam al avanzar a la tercera ronda.

El australiano Nick Kyrgios y el francés Gilles Simon también obtienen el pase.

En mujeres, Kerber dio cuenta de la estadounidense Claire Liu con un 3-6, 6-2, 6-4. La japonesa Naomi Osaka, 18va preclasificada, la española Carla Suárez Navarro y la belga Elise Mertens ganaron.