635x357 Pliskova se mantiene rumbo a defensa de título en Brisbane. JOHN PYE (Associated Press)

BRISBANE, Australia (AP) — Karolina Pliskova se mantuvo en camino a la defensa de su título del torneo de Brisbane al derrotar el jueves 3-6, 7-5, 6-2 a la ganadora de 2012 Kaia Kanepi y dejar todo listo para un choque en semifinales con Elina Svitolina.

Pliskova inició la temporada pasada con una victoria en Brisbane y ascendió al primer lugar del ranking mundial en julio antes de cerrar 2017 en el cuarto puesto.

La checa de 25 años batalló ante los potentes disparos de Kanepi en el primer set pero empezó a encontrar su ritmo ante la estonia en el segundo para empatar el partido y lució dominante en el tercero.

En otro duelo, Svitolina se metió entre las cuatro mejores del torneo tras la retirada de la británica Johanna Konta por una lesión de cadera en el tercer set de su partido de cuartos de final.

La ucraniana Svitolina, tercera preclasificada, tenía una ventaja de 3-2 en el tercer set cuando Konta se acercó caminando a la red y dijo que no podría seguir jugando, dos games después de recibir tratamiento para un problema en su cadera derecha.

El abandono de Konta se produjo dos días después de que la número dos del mundo, la española venezolana Garbiñe Muguruza abandonara en el tercer set de su primer partido de la temporada por calambres en las piernas.

Konta dominó el primer parcial tras salvar cuatro puntos de break pero Svitolina vino desde atrás para ganar el segundo en el tiebreak y avanzar a la siguiente ronda por 1-6, 7-6 (6) y 3-2.

De momento, Konta desconoce si tendrá la preparación suficiente para defender su corona en el torneo de Sydney de la próxima semana o qué consecuencias tendrá su abandono para sus posibilidades en el Abierto de Australia, donde llegó a semifinales en 2016 y a cuartos el año pasado. El primer major del año arranca el 15 de enero en Melbourne.

"Sólo sé cuál es la sensación inicial de esto, que no siempre resulta confiable", dijo sobre la lesión. "Por lo que no tengo la confianza de hablar mucho al respecto... esperemos que no sea nada más que un esguince de grado menor y más espasmo muscular”.

La letona y séptima preclasificada Anastasija Sevastova superó 6-2, 6-4 a la serbia Aleksandra Krunic para avanzar a un duelo de semifinales con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, que por su parte amplió su racha de partidos invicta a seis tras eliminar por 3-6, 6-2 y 6-3 a la francesa Alize Cornet.

En el cuadro masculino, Denis Istomin y Ryan Harrison se verán las caras en cuartos de final. El uzbeco Istomin avanzó tras imponerse por 7-6 (5) y 6-2 a Jared Donaldson y el estadounidense Harrison derrotó por 6-7 (5), 6-4 y 6-2 a Yannick Hanfmann, que se incorporó al torneo tras la retirada de Andy Murray.

El británico Kyle Edmund tuvo una victoria de 7-6 (3), 5-7, 6-4 sobre el coreano Chung Hyeon y se medirá al campeón defensor Grigor Dimitrov, que en un duelo por la noche venció 4-6, 7-6 (8), 6-3 al australiano John Millman.