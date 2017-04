Puig avanza en Charleston tras retiro de Siniakova

CHARLESTON, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — La puertorriqueña Mónica Puig avanzó el lunes a la segunda ronda del torneo de la WTA de Charleston cuando su rival, la checa Katerina Siniakova, abandonó en el tercer set por una lesión en la espalda.

Puig ganaba 4-6, 6-2, 4-1 cuando su rival no pudo continuar al cabo de dos horas.

"Se notaba que ella estaba sufriendo, agarrándose la espalda en el segundo, por lo que estaba algo pendiente de lo que estaba pasando", dijo la campeona olímpica. "Tenía que estar concentrado porque cuando una rival juego con algo de dolor, empiezan a pegarle fuerte, arriesgan más".

Puig venía de sucumbir en su debut en el Abierto de Miami e inició la semana como la número 40 del ranking de la WTA.

Ahora se enfoca en la temporada de torneos de arcilla rumbo al Abierto de Francia. Charleston es el primero, disputándose en superficie de color verde.

"Me encanta jugar en polvo de ladrillo. Aunque la verdad no tanto, porque realmente no te das cuentas que estás en polvo como ocurre con la rojo ladrillo", dijo Puig.

Su rival en la segunda ronda saldrá de la ganadora del duelo entre la rusa Daria Kasatkina y la montenegrina Danka Kovinic-

En otros partidos de la jornada inaugural, la estadounidense Alison Riske despachó a su compatriota Kayla Day por 7-5, 4-6, 6-0; la alemana Andrea Petkovic dio cuenta 7-5, 6-2 de la española Lara Arruabarrena; y la japonesa Naomi Osaka venció 6-7 (4), 6-4, 6-2 a la sueca Johanna Larsson.