Raonic elimina a Nadal en Brisbane; Wawrinka avanza a semis

BRISBANE, Australia (AP) — Rafael Nadal tenía ventaja de un set y una oportunidad de break point ante el campeón defensor Milos Raonic al momento en que su tiro de derecha quedó ligeramente abierto.

Fue un error del que el 14 veces campeón de Grand Slam no se recuperaría.

Raonic sacó aprovechó al máximo la situación, manteniendo el servicio en ese quinto game del segundo set y luego atacando el servicio de Nadal en el octavo para tornar las cosas a su favor en un triunfo el viernes por 4-6, 6-3, 6-4 en los cuartos de final del Internacional de Brisbane.

El canadiense de 26 años, primera cabeza de serie, rompió de nuevo el servicio de Nadal al arranque del tercer set, y tranquilamente resistió para apuntarse apenas su segunda victoria en ocho encuentros ante el español.

Raonic sumó 23 aces y 50 winners ante sólo 19 de Nadal, que apenas pudo aprovechar una de siete oportunidades de break point.

Además de ofrecer profundos regresos de servicio, Raonic se lanzó repetidamente a la red, confiando en sus instintos y ejerciendo presión a Nadal.

"Hoy la mentalidad detrás del partido fue algo como mantenerme en la pelea", declaró Raonic. "En ciertos momentos las cosas no lucían del todo bien. No estaba siendo eficiente al frente. Estaba fallando algunos tiros que no debería. Me apresuraba.

"Pero al menos pude mantenerme ahí, y siempre fui capaz de recuperar el siguiente punto. De eso es de lo que debo sentirme más orgulloso".

Nadal, que regresó después que una lesión de muñeca izquierda puso fin a su temporada 2016, venció a Raonic en un torneo de exhibición la semana pasada. Pero Raonic jugó con mucha mayor intensidad en Brisbane, y Nadal lamentó que un par de errores le resultaron costosos.

Aun con posibilidades de iniciar una temporada de manera consecutiva con un título en Brisbane, Raonic enfrentará en semifinales al búlgaro y séptimo preclasificado Grigor Dimitrov —que por su parte venció 6-3, 4-6, 6-3 al cuarto preclasificado Dominic Thiem.

El suizo Stan Wawrinka, campeón del Abierto de Estados Unidos, se medirá conl tercer sembrado Kei Nishikori en la otra semifinal.

Wawrinka cayó el viernes en el primer set tras un desempate frente a un Kyle Edmund proveniente de la clasificación, pero se recuperó para una victoria de 6-7 (2), 6-4, 6-4.

En los tres años anteriores, Wawrinka ganó el título en Chennai en la primera semana de la temporada antes de dirigirse a Australia para el primer major de la temporada.

"Fue un partido difícil, por supuesto. Un partido largo, bastante húmedo, también físico, pero, en general, creo que me siento bien y listo (para las semifinales)", aseguró Wawrinka. "Por supuesto, quiero ganar más partidos aquí y no parar ahora".

Por su parte, el japonés Nishikori llegó ahora a su cuarta semifinal en seis visitas al torneo de Brisbane.

"Siempre jugamos partidos muy duros", añadió Wawrinka. "Hemos jugado entre nosotros pocas veces en los últimos meses, así que va a ser interesante ver qué pasará. Practicamos aquí esta semana, estoy seguro de que va a ser un buen partido".

El finalista del Abierto de Estados Unidos de 2014 solo necesitó una hora para vencer en cuartos de final por 6-1 y 6-1 al australiano Jordan Thompson.

Thompson venció a David Ferrer en la segunda ronda, pero contra Nishikori solo logró mantener el saque en el tercer juego y en el cuarto juego del segundo set.

Nishikori solo cometió 11 errores no forzados y no enfrentó punto de quiebre.

En las semifinales de la rama femenina, la campeona del Abierto de Francia Garbiñe Muguruza se retiró con una lesión en el muslo derecho cuando estaba en desventaja frente a Alize Cornet por 4-1 en el primer set. Cornet avanzó a la final, donde disputará el título con la subcampeona del Abierto de Estados Unidos Karolina Pliskova —que eliminó 6-2, 6-4 a la ucraniana Elina Svitolina en la otra semifinal.

Svitolina, sexta cabeza de serie, llegó a semis tras expulsar a la alemana Angelique Kerber en los cuartos de final.

Muguruza ha sufrido una serie de lesiones en el torneo de Brisbane, que abrió la temporada. Se retiró después de un set en su partido de apertura el año pasado y se retiró por completo en 2015.