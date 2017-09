635x357 Santiago Giraldo hace un alto en su carrera; niega retiro. Associated Press

BOGOTÁ (AP) — A días de haber sufrido una dolorosa derrota en la Copa Davis, Santiago Giraldo, el tenista colombiano que más arriba ha llegado en el escalafón de la ATP, anunció el jueves que pondrá un alto en su carrera, aunque descartó que se trate de un retiro definitivo.

Giraldo, de 29 años y quien llegó a ser 28vo del ranking el 29 de septiembre de 2014, emitió una carta abierta en la que explicó los motivos de su decisión.

"Esta pausa, que no es un retiro de mi carrera profesional, es importante para mí por varias razones”, escribió. “Una de ellas es mi salud ya que diferentes molestias físicas no me han permitido competir al 100% de mis capacidades en el último año".

El otro motivo mencionado por el tenista es “la fatiga y cansancio generalizado” que resiente tras una carrera de más de 17 años. Aunque insistió en que el retiro es sólo temporal, Giraldo no dio una fecha tentativa para su regreso.

Giraldo cayó el domingo en tres sets ante Marin Cilic, quinto del escalafón, y Colombia sucumbió por 4-1 ante Croacia, con lo que falló por quinta vez en su intento por ingresar en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Fue Giraldo quien ganó el único punto del equipo colombiano en la serie, tras una batalla de cinco sets ante Franko Skugor.

Sin torneos conquistados en la gira, Giraldo ocupa actualmente la casilla número 131 del ranking.