635x357 Serena, a semis del US Open; cae la campeona Stephens. BRIAN MAHONEY (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Serena Williams comenzó en forma dubitativa su duelo del martes, correspondiente a los cuartos de final del US Open. Sus disparos carecían de la precisión habitual. Su actitud parecía menos determinada.

Estaba frente a la última tenista que la había vencido en Flushing Meadows. Constantemente miraba hacia su entrenador, como si buscara soluciones.

Después de apenas 20 minutos, Williams estuvo en riesgo de quedar abajo por dos quiebres. Poco después, el resultado del encuentro no estaba en duda. Iba a ser un triunfo de la estadounidense, 23 veces monarca de torneos del Grand Slam, quien tenía el control absoluto.

Williams se sacudió de algún modo la inconsistencia inicial y dio la vuelta al encuentro al ganar ocho games seguidos. Terminó doblegando 6-4, 6-3 a la checa Karolina Pliskova (8va preclasificada), para instalarse en las semifinales.

Fue el primer triunfo de Williams sobre una jugadora ubicada entre las 10 mejores del ranking en esta temporada.

“Realmente yo no estaba jugando un gran encuentro”, reconoció Williams, quien estuvo a un punto de verse abajo por 4-1. “Yo pensaba: ‘Puedes jugar mejor’. Y ésa fue la buena noticia”.

De hecho, Williams quedó en desventaja por 4-2 luego de cometer 22 de sus 30 errores no forzados en el primer set.

Pliskova trató de explicar qué le ocurrió a Wiliams.

“Quizás estaba un poco nerviosa”, dijo.

Sí, tal vez. Pero no duró mucho.

La checa tiene un tremendo saque y pegada, algo que la colocó fugazmente como primera del ranking de la WTA. Fue finalista en este torneo en 2016, cuando superó a Williams en semifinales.

Williams, de 36 años, no jugó en Nueva York hace un año. Durante el torneo, dio a luz a su hija.

Y en 2015, la estrella norteamericana fue eliminada sorpresivamente en semifinales por Roberta Vinci, con lo que no consiguió completar los cuatro cetros del Grand Slam en un mismo año.

“Bueno, simplemente quiero pasar de las semifinales acá. Las últimas dos han sido muy complicadas para mí”, confesó Williams. “Pero sin importar esto, el torneo ha sido maravilloso.

La rival de Williams por el boleto a la final será la letona Anastasija Sevastova, quien echó en la jornada a la campeona defensora, Sloane Stephens.

Primero fueron las cuatro oportunidades de quiebre que desperdició para sacar una ventaja temprana. Después, otras tres más que no pudo concretar.

Muy pronto, las aspiraciones de Stephens, de revalidar su título, se habían esfumado. La vigente campeona fue eliminada 6-2, 6-3 por Sevastova.

"No jugué bien los puntos importantes y no ganas partidos cuando no aprovechas las oportunidades”, dijo Stephens.

La estadounidense derrotó a Sevastova en la misma ronda el año pasado rumbo a la conquista de su primer título de Grand Slam, pero desperdició numerosas oportunidades para tomar una temprana ventaja en la revancha y nunca pudo remontar.

Sevastova, la 19na cabeza de serie, disputará su primera semifinal en un Grand Slam.

Eso es mucho más lejos lo que pareció que Sevastova podría llegar alguna vez en el tenis cuando se retiró en mayo de 2013, con el cuerpo vapuleado por lesiones musculares y de la espalda. Regresó dos años más tarde a las competencias y finalmente avanzó en su tercera actuación consecutiva en cuartos en Flushing Meadows.

"Ha sido algo increíble, estos tres o cuatro años”, dijo.

Tres cuartos del estadio Arthur Ashe quedaron bañados por el sol durante el mediodía de otra jornada con temperaturas sobre los 32 grados centígrados (90 F) en Nueva York. Stephens no pudo desplegar su habitual despliegue todo terreno en la pista con tanto calor.

Stephens dijo que había padecido con un resfriado en días recientes, pero su mayor problema el martes fue con su saque. La tercera cabeza de serie sufrió cinco quiebres de servicio en el duelo de 84 minutos.

Stephens, una de las mejoras jugadoras en defensa, desperdició las siete oportunidades de quiebre, especialmente en un largo tercer game. No pudo convertir cuatro oportunidades en ese game, que precisó de 18 puntos, y Sevastova entonces le rompió el servicio para colocarse arriba 3-1.

"Mentalmente, físicamente, no estaba conectada”, dio Stephens. “Fue realmente un día realmente difícil. El calor no lo hace mejor”.