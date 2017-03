Serena Williams cancela participación en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Serena Williams canceló su participación en el torneo de Indian Wells, que comienza este miércoles, debido a una lesión en la rodilla izquierda.

El certamen se queda así sin la primera jugadora del ranking mundial, quien por su parte perderá ese puesto.

La alemana Angelique Kerber, dos veces semifinalista en Indian Wells, ocupará el lugar de Williams como primera preclasificada del torneo y la desplazará de la cima del escalafón. Williams necesitaba llegar a la semifinal para conservar el primer sitio del ranking.

En un comunicado difundido el martes a través de los organizadores del certamen, Williams dijo que tampoco jugará el Abierto de Miami, que arranca el 21 de marzo, cerca de la base de operaciones de la tenista en Florida.

Williams no tiene actividad desde el 29 de enero, cuando derrotó a su hermana Venus en la final del Abierto de Australia. Su otro torneo en el año fue el de Auckland, Nueva Zelanda, donde cayó en los octavos de final.

"Tristemente, tengo que retirarme del torneo de Indian Wells y del Abierto de Miami", comentó Williams. "No he podido entrenar por mis rodillas y me decepciona no estar ahí. Seguiré adelante y trataré de mantenerme optimista. Estoy ansiosa por volver en cuanto pueda".

Williams ha conquistado en dos ocasiones el torneo de Indian Wells, al que volvió en 2015 luego de un largo boicot. En aquel año, debió abandonar el duelo de semifinales por un esguince de la rodilla derecha. En 2016, perdió la final ante Victoria Azarenka en sets corridos.

Venus Williams, la duodécima preclasificada, vuelve por segundo año consecutivo, luego de poner fin a otro boicot.

El torneo se ha quedado también sin Azarenka, cuyo hijo nació recién en diciembre; sin la bicampeona de Wimbledon Petra Kvitova, agredida por ladrones que ingresaron a su casa el año pasado, y sin Maria Sharapova, quien no regresará sino a finales de abril, cuando termine de purgar una suspensión de 15 meses por dopaje.