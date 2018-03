Serena Williams regresa a las canchas en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Serena Williams regresa a la gira profesional luego de una ausencia de 14 meses para su partido de primera ronda el jueves en Indian Wells, donde se enfrentará a la kazaja Zarina Diyas.

Williams solamente ha jugado un partido de dobles de la Copa Federación durante su ausencia de la gira de la WTA. La ex número uno del mundo no aparece en la siembra y como resultado no recibió un descanso en la primera ronda.

La estadounidense, quien dio a luz en septiembre, tratará de convertirse en la primera mujer en ganar tres títulos en el desierto. Sus otros campeonatos los obtuvo en 1999 y en 2001, antes de que boicoteara el evento durante varios años.

Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, está en la misma mitad del cuadro que su hermana mayor, Venus. Podría haber un enfrentamiento entre las hermanas en la tercera ronda.

También está programada para jugar el jueves por la noche Victoria Azarenka, quien también se convirtió recientemente en madre, y quien ha ganado en dos ocasiones el torneo. Ingresó al cuadro principal con una invitación.

La dos veces ganadora Maria Sharapova regresa al desierto por primera vez en tres años. Se enfrentará a la japonesa Naomi Osaka el miércoles.