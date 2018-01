635x357 Sharapova avanza en Australia; Muguruza cae. JOHN PYE (Associated Press)

MELBOURNE, Australia (AP) — Maria Sharapova atendió otras tareas pendientes en su regreso al Abierto de Australia: volvió a jugar en la cancha central y dio cuenta de la única tenista que la había derrotado en un torneo de Grand Slam desde que purgó su suspensión por dopaje.

En cambio, Garbiñe Muguruza se despidió en forma anticipada de un certamen en el que tenía oportunidad de trepar al primer puesto del escalafón mundial.

La rusa Sharapova avanzó a la tercera ronda al doblegar el jueves 6-1, 7-6 (4) a la letona Anastasija Sevastova (14ta preclasificada), en un momento en que la temperatura comenzaba a subir a niveles sofocantes en el Melbourne Park.

El parte meteorológico indicaba que el termómetro subiría incluso a 39 grados Celsius (102 Fahrenheit). En estas condiciones, Sharapova mostró prisa por solventar rápido su compromiso, y dio trámite al primer set en 23 minutos.

Sharapova, cinco veces monarca de torneos majors, sufrió un quiebre cuando estaba en condiciones de llevarse el triunfo. Sin embargo, se recuperó rápido, en el tiebreak subsecuente, para seguir con vida en el certamen.

“Era un día cálido. Hice mi trabajo en dos sets ante alguien que me había dado problemas en el pasado”, destacó Sharapova. “Así que estoy en la tercera ronda del Abierto de Australia. No lo sé, pienso que me merezco sonreír después de esta victoria”.

En cambio, la británica Johanna Konta (9na) estuvo más expuesta al calor en una cancha periférica y cayó frente a la estadounidense Bernarda Pera, por 6-4, 7-5.

Una sorpresa incluso mayor fue la eliminación de Muguruza (3ra), por 7-6 (1), 6-4, ante la taiwanesa Hsieh Su-wei.

La hispano-venezolana jamás lució cómoda en el match. Incurrió en una falta doble en break point durante el segundo set, y cometió 43 errores no forzados.

Se libró de un match point en el noveno game con su servicio, pero Hsieh no perdonó con el saque a continuación. Finiquitó la contienda mediante un revés a una esquina.

“Es definitivamente una rival muy complicada, y hoy ha jugado bien”, comentó Muguruza, quien aceptó que el calor le molestó pero dijo que éstas no han sido las peores condiciones que ha enfrentado en Australia. “Pude haber hecho las cosas mejor, pero al final ella se ha merecido ganar”.

En medio de la frustración, Muguruza golpeó una pelota que golpeó accidentalmente a un juez de línea.

Muguruza tuvo problemas durante su preparación para el certamen. Se retiró por calambres en la segunda ronda en Brisbane y abandonó antes de su duelo de cuartos de final en Sydney, por rigidez muscular en el muslo derecho.

Sharapova disputa este certamen por primera vez desde que se le impuso un castigo de 15 meses por dar positivo de meldonio, en la edición de 2016. Cayó ante Sevastova en septiembre, durante la cuarta ronda del US Open, que marcó su retorno a las grandes citas.

La rusa de 30 años es una de las dos ganadoras del Abierto de Australia que quedan en carrera. Podrían medirse en la tercera ronda, si la alemana Angelique Kerber, quien se coronó en 2016, supera más tarde a Donna Vekic.

En la jornada avanzaron también la francesa Caroline García (8va) y la polaca Agnieszka Radwanska (26ta).

El programa contempla también actividad para el campeón defensor Roger Federer, de Suiza, y el serbio Novak Djokovic, seis veces monarca en Australia.

En los duelos de hombres, el argentino Nicolás Kicker ancló en la tercera ronda, con una victoria por 6-2, 7-5, 1-6, 7-5 sobre el eslovaco Lukas Lacko.