Thiem queda fuera de semis en Catar por fiebre.

DOHA, Catar (AP) — Dominic Thiem, primer cabeza de serie, quedó fuera de su partido de semifinales del Abierto de Catar ante el francés Gael Monfils el viernes debido a fiebre y catarro.

En la final del sábado, Monfils enfrentará al ganador del duelo entre el ruso Andrey Rublev y el argentino Guido Pella.

Thiem, quinto en el ranking mundial y el único preclasificado con vida en el torneo, no perdió un solo set rumbo a las semifinales. Pero el austriaco había dado señales de enfermedad el jueves durante sus respuestas tras su victoria en cuartos de final.

"Me encuentro en cama con fiebre y las posibilidades de que me recupere son casi nulas hasta esta noche", escribió Thiem en Facebook. "Claro que me siento decepcionado, pero aun así tuve un sólido inicio de la nueva temporada".

El Abierto de Australia inicia en 10 días.

"Ahora me concentro en Melbourne y en estar listo para el primer Grand Slam del año", indicó Thiem.