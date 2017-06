Venus Williams es demandada por muerte de hombre en choque

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — La tenista Venus Williams fue demandada por los familiares de un hombre de Florida que murió en un accidente automovilístico a inicios de este mes que de acuerdo con la policía ella ocasionó.

Un abogado que representa a la familia de Jerome Barson, de 78 años, presentó la demanda el viernes en la Corte de Circuito del Condado Palm Beach, exigiendo un pago no específico por daños. La demanda fue hecha un día después que la policía de Palm Beach Gardens diera a conocer un reporte que responsabiliza a Williams del choque del 9 de junio que causó a Barson una fractura de espina dorsal y varias lesiones externas. El hombre murió el 22 de junio.

El abogado Michael Steinger acusó a Williams, de 37 años, de pasarse un semáforo en rojo, no ceder el paso, conducir distraída y operar negligentemente un vehículo. Agregó que Barson, un profesor jubilado que se había mudado de Filadelfia al Sur de Florida en 1975, se hallaba en buen estado de salud y se preparaba para viajar en un crucero de Disney con quien fuera su esposa por 33 años, Linda, tres hijos y 13 nietos.

Steinger dijo que Linda Barson, que sufrió varias fracturas de brazo y mano derechos por el choque, se encuentra "devastada física y emocionalmente".

"Este era el amor de su vida con el que vivió diariamente. Hacían todo juntos", explicó Steinger.

El abogado de Williams, Malcolm Cunningham, no ha respondido de momento un mensaje de correo electrónico enviado por The Associated Press. El diario The Palm Beach Post lo citó diciendo solamente que estaba enterado de la demanda. Williams no ha sido citada ni acusada por las autoridades.

La policía señala que Williams no se hallaba bajo el influjo de drogas o alcohol ni escribía un mensaje de texto durante el percance, pero que la tenista se atravesó en el camino de Barsons.

Los investigadores detallaron que los testigos y Linda Barson, quien conducía, les dijeron que la camioneta deportiva Toyota Sequoia 2010 de Williams se atravesó enfrente del Hyundai Accent 2016 de Barsons luego que el semáforo de la pareja se puso en verde. El Accent impactó la camioneta por un lado.

Por su parte, la tenista _que tiene una casa cerca del lugar del accidente, reiteró a los investigadores que ella había ingresado por la intersección de seis carriles con la luz verde del semáforo pero se vio obligada a detenerse a medio camino por el tráfico y agregó que no vio el auto de los Barson al momento de cruzar a su carril.

Williams se encuentra ahora en Inglaterra mientras se prepara para competir en Wimbledon como 10ma preclasificada.