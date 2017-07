635x357 En Wimbledon, también la ropa interior debe ser blanca. Associated Press

LONDRES (AP) — Es bien sabido que para jugar en Wimbledon hay que vestir de blanco. Lo que algunos jugadores olvidaron esta semana es que las estrictas reglas del All England Club sobre la vestimenta incluyen la ropa interior-

De acuerdo con la cadena BBC, la dupla conformada por el húngaro Zsombor Piros y el chino Wu Yibing recibió calzoncillos blancos y fue obligada a ponérselos antes de su partido del miércoles. Cuando ambos volvieron de los vestuarios a la cancha, caminaron hacia sus sillas y guardaron sus prendas íntimas de otro color en sus mochilas.

El jueves, otro jugador debió levantarse los pantaloncillos para mostrar el color de su ropa interior ante un juez frente a la red, antes del encuentro.

“Preferimos que cualquier asunto relacionado con la regla de la ropa blanca y la ropa interior se discuta y resuelva mucho antes de los partidos”, informó el All England en un correo electrónico. “Desafortunadamente, nos han llamado la atención un par de casos en los que esto no ocurrió. Nos aseguraremos de que esto no ocurra en el futuro”.

En 2014, Wimbledon endureció sus políticas sobre las prendas blancas, lo que derivó en quejas de Roger Federer ese mismo año. El suizo recordó los días en que algunos campeones, como Stefan Edberg y Boris Becker, incorporaban algo de color en su ropa.

Pero Richard Lewis, director general del All England, dijo en un comunicado emitido en aquella ocasión que “la regla indica que debe vestirse totalmente de blanco”.

“Consideramos que es el momento oportuno para hacer que los accesorios, como ropa interior, así como bandas elásticas para la cabeza y muñecas cumplan con las políticas que aplicamos a las camisetas, pantoloncillos y medias”, dijo entonces Lewis.

Al comienzo del certamen de este año, Venus Williams llevaba un sostén color de rosa debajo de su vestido de tenista. Se le preguntó al respecto luego de que ganó en la primera ronda, pero la estadounidense eludió el tema.

“¿Cuál brasier rosado?”, preguntó Williams. “No me gusta hablar de sostenes en las conferencia de prensa. Es algo raro”.