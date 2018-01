Wozniacki y Goerges disputarán la final en Auckland

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP) — La primera cabeza de serie Caroline Wozniacki y la segunda preclasificada Julia Goerges se enfrentarán el domingo en la final del torneo de Auckland después de abrirse paso en cuartos de final y semifinales el sábado en un calendario afectado por retrasos por lluvia.

Los duelos de cuartos de final fueron pospuestos debido a la lluvia tanto jueves como viernes, lo que obligó a los organizadores a reprogramar ambas rondas para el sábado y retrasar la final un día.

La experiencia de la danesa Wozniacki y de la alemana Goerges fue un factor crucial en tales condiciones.

Goerges derrotó 6,4, 6-4 a a Polona Hercog en cuartos de final antes de eliminar a la taiwanesa Hsieh Su-wei con un 6-1, 6-4 en semis.

Wozniacki, tercera del mundo, perdió el primer set antes de vencer 4-6, 6-2, 6-4 a la estadounidense de 19 años Sofia Kenin en un partido de cuartos, para luego superar 6-4, 6-4 a Sachia Vickery, también estadounidense, en una apretada semifinal.

Wozniacki mantenía una ventaja de 5-1 en el primer set antes que Vickery remontara para colocarse 5-4. Vickery se mantuvo en la pelea ante la ex número uno del mundo antes de ceder un servicio para caer 5-4 en el segundo set.

"Me siento agotada", reconoció Wozniacki. "Siendo honesta, es difícil a esta etapa de la temporada.

"Después del primer juego pensé, 'Oh Dios, siento mi espalda, siento mis piernas'. No jugamos por un par de días, lo cual fue bueno, pero luego regresé y jugué tres sets esta mañana y dos largos sets justo ahora... Ya no tengo 17 años".

Goerges llegó a la final de Auckland por segunda ocasión en los últimos cuatro años y enfrentará a Wozniacki por tercera vez en el torneo, en que mantienen un récord de 1-1.