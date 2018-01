Wozniacki y Halep buscan su primer título de Grand Slam

MELBOURNE, Australia (AP) — Para Caroline Wozniacki y Simona Halep, la final del Abierto de Australia el sábado ofrece la oportunidad para dejar atrás las pesadillas de fracasos previos en torneos de Grand Slam.

Una será campeona de un major por primera vez en su carrera. La otra tendrá que lidiar con otra derrota en una final de Grand Slam.

Hasta ahora, han tenido trayectorias similares en sus carreras: han conseguido buenos resultados y han ocupado el primer puesto del ranking mundial, más que nada por la cantidad _ en vez de la calidad _ de sus resultados.

Pero en los torneos grandes, ambas están acostumbradas al papel de subcampeonas. Wozniacki ha perdido la final del Abierto de Estados Unidos en dos ocasiones, mientras que Halep ha perdido dos finales en Roland Garros.

Para sumar a las coincidencias, las dos llegaron a la final en Melbourne Park “jugando de gratis”, como caracterizó Wozniacki, tras estar al borde del precipicio y tener que levantar puntos de partido en rondas anteriores.

En el caso de Halep, la rumana estuvo en esa situación en dos ocasiones, ante Lauren Davis en la tercera ronda, y frente a Angelique Kerber en las semifinales.

“No tuve miedo de perder”, dijo la número uno del mundo sobre su remontada ante Kerber. “Gané esas pelotas, y recuperé la confianza”.

Wozniacki ha tenido que esperar más que Halep por volver a este punto. Si gana el sábado, lo hará en su 43er torneo major, la cuarta máxima cantidad para una mujer antes de conquistar su primer título de Grand Slam.

La danesa de 27 años perdió las finales del US Open en 2009 (ante Kim Clijsters) y 2014 (contra Serena Williams).

“Siempre he tenido confianza”, dijo. “Sólo que me estaba dando tiempo. Creo que si no sientes que puedes entregarte al máximo en todos los torneos, entonces no tiene sentido jugar. Yo siempre quiero ser competitiva, siempre quiero ser la mejor, y por eso sigo jugando”.

Halep, de 26 años, no tuvo que esperar tanto tiempo para volver a una final. Sus derrotas en el Abierto de Francia fueron en 2014 y 2017 ante Maria Sharapova y Jelena Ostapenko, respectivamente.

La rumana tenía ventaja de un set y un quiebre contra Ostapenko en la final del año pasado, antes de sucumbir en la recta final. Contra Sharapova, Halep era la favorita, pero le quebraron el servicio con el marcador 4-4 en el tercer set, antes de caer en tres horas.

Halep cree que encontró la clave para lidiar con la presión en esos momentos, y sus remontadas este año en Melbourne Park es un ejemplo.

“Estuve en esta situación en el Abierto de Francia, así que quizás ahora puedo jugar un mejor partido”, dijo. “Siento que tengo más experiencia. También soy más fuerte mentalmente, y juego de una manera distinta. Soy más agresiva”.

La ganadora del sábado también será la número uno del ranking cuando se publiquen las clasificaciones la próxima semana.