635x357 Wozniacki avanza a cuartos de final en Australia. JOHN PYE (Associated Press)

MELBOURNE, Australia (AP) — Caroline Wozniacki continúa aprovechando su segunda oportunidad en el Abierto de Australia y accedió a los cuartos de final en Melbourne por primera vez desde 2012 con un triunfo el domingo 6-3, 6-0 sobre Magdalena Rybarikova.

Después de estar al borde de la eliminación en la segunda ronda — cuando levantó dos puntos para partido y remontó una desventaja de 5-1 en el tercer set — la segunda preclasificada dijo que “estaba jugando con dinero de la casa” y no tenía nada que perder.

Desde entonces ha ganado sus dos partidos en sets corridos y se enfrentará a la española Carla Suárez Navarro, quien se sobrepuso a una desventaja de un set y 4-1 en el segundo para vencer 4-6, 6-4, 8-6 a Anett Kontaveit, 32da sembrada.

Después de un reñido duelo en los primeros cuatro juegos ante Rybarikova, 19na preclasificada y semifinalista en Wimbledon el año pasado, Wozniacki dominó su partido de octavos de final y concedió apenas seis puntos en el segundo set. Incluso intentó un disparo entre las piernas desde la línea de fondo por primera vez en un duelo de la gira profesional. No ganó el punto, pero dijo que está progresando.

“Creo que se nota que tengo mucha confianza”, dijo la danesa, quien terminó la campaña pasada ganando el título de las Finales de la WTA. “Intenté un tweener y entró”.

El sexto favorito Marin Cilic llegó a 100 victorias en Grand Slams al avanzar a cuartos de final con una victoria 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0), 7-6 (3), sobre el español Pablo Carreño Busta, décimo en la siembra.

“Fue una gran batalla. Me siento aliviado de haber jugado tan bien en el último tiebreak”, dijo el campeón del U.S. Open de 2014. Sobre su logro, Cilic dijo que no estaba al tanto “pero fue hermoso escucharlo.

“En el U.S. Open de 2014 llegué a los 300 triunfos en mi carrera. Espero continuar y obtener otros tres aquí”.

El croata se medirá al ganador del partido entre el máximo favorito, Rafael Nadal, y el argentino Diego Schwartzman.

Wozniacki podría recuperar la cima del ranking si llega a semifinales y se dan una combinación de resultados. Nunca ha ganado un título de singles de Grand Slam, pero llegó dos veces a la final del U.S. Open, cayendo ante Kim Clijsters en 2009 y ante Serena Williams en 2014.