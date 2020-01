En medio de humo, comienza clasificación en Australia

MELBOURNE (AP) — El aire fue considerado peligroso para tener actividad al aire libre y fue descrito como la peor calidad del aire en el mundo. Para los tenistas profesionales, sin embargo, se determinó que está bien para jugar.

Una espesa bruma cubre a la ciudad de Melbourne, con el humo de los devastadores incendios fluyendo sobre el sureste de Australia. La mañana del martes, las partículas de aire alcanzaron el nivel más alto de los seis en la escala que va de bueno a peligroso, antes de caer a la segunda peor categoría: muy mala.

Mientras que de manera constante se emiten alertas de salud pública, varios jugadores luchan por acceder al cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la década.

Desde hace tiempo se han instituido políticas para mitigar el brutal calor que afecta a Australia durante el verano, así como la lluvia. Pero la calidad del aire es un problema nuevo y los organizadores del Abierto de Australia tratan de lidiar con el problema en medio de la crisis por los incendios.

“Es una nueva experiencia para todos nosotros, cómo manejar la calidad del aire y entonces tenemos que escuchar a los expertos”, dijo el director del torneo Craig Tiley.

El jefe de la oficina de Salud Pública del estado de Victoria, Brett Sutton dijo que “en la noche alcanzó el peor nivel del mundo en Melbourne”.

La nociva bruma provocó falsas alarmas en miles de detectores de humo. Las condiciones mejoraron con el incremento de la temperatura, pero predicen que la mala calidad del aire se mantendrá hasta el miércoles en la noche.

Equipos de monitoreo fueron instalados en varias zonas del Melbourne Park, y los organizadores del Abierto de Australia han elaborado una política de calidad del aire para los jugadores. Consultarán con médicos expertos, la oficina meteorológica y científicos de la Autoridad de Protección Ambiental para determinar si es inseguro para jugar, comentó Tiley. Los partidos podrían ser cancelados si los médicos aconsejan que las condiciones son inseguras.

El profesor Yuming Guo, encargado de la Unidad de Investigación de la Calidad del Aire de la Universidad Monash en Melbourne, recomendó que el torneo cambie de fecha o que sólo se dispute bajo techo.

“Completamente. La situación es seria en este momento en Melbourne”, dijo Guo a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Los bajos niveles en la calidad del aire pueden ser peligrosos para la salud del ser humano... entonces los altos niveles en Melbourne pueden resultar muy serios para la salud personal.

“En general, Melbourne mantiene una buena calidad del aire”, agregó Guo, pero en “este momento, la calidad del aire es algo muy serio, terrible”.

El Abierto de Australia comienza el lunes y los duelos del torneo de clasificación podrían seguir hasta el domingo. Hay planes de contingencia para todos los extremos.

Pero los jugadores ya se han visto afectados. En el torneo de exhibición Kooyong Classic, la exnúmero uno Maria Sharapova tuvo problemas con el calor y el humo antes de que se cancelara el duelo con Laura Siegemund durante el segundo set.

En el torneo de clasificación del Abierto de Australia, Dalia Jakupovic estaba arriba frente a Stefanie Voegele cuando cayó al suelo con un ataque de tos. Presentó dificultad para respirar y se tuvo que retirar.

“Estaba asustada de que podría haberme desvanecido”, comentó Jakupovic a The Associated Press. “Nunca había tenido problemas para respirar. En realidad me gusta el calor, pero no podía respirar más y simplemente me fui al piso”.

Eugenie Bouchard, la subcampeona de Wimbledon en 2014, necesitó de asistencia médica, durante su primer partido del torneo de clasificación para finalmente vencer a You Xiaodi en casi tres horas. Bernard Tomic se frotó los ojos previo a su partido y pidió una pausa médica al padecer problemas para respirar antes de perder ante Denis Kudla.

Guo recomendó a la gente quedarse en casa, usar el aire acondicionado y purificadores. Si hay que salir a la calle, recomendó el uso de máscaras.

Melbourne cuenta con tres estadios con techo retráctil y aire acondicionado. También hay ocho pistas cubiertas en el Centro Nacional de Tenis, adyacente al Melbourne Park.