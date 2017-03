Toñito León, René Velazco, José Félix Ceballos y Leonardo Patiño llegaron a Panamá a inicio de semana y desde entonces no han parado. Los chicos han estado en varias emisoras y programas de televisión. Es más, los chicos estuvieron en El After, donde realizaron varios retos. Por supuesto, que la parte del canto no faltó e interpretan el éxito "De sol a sol".