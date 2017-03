635x357 Consejos para Amal Clooney y Beyonce de padres de mellizos. LEANNE ITALIE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Recientemente Hollywood ha sorprendido con noticias de mellizos o incluso trillizos, como los que tuvieron Pharrell Williams y Helen Lasichanh en enero.

Beyonce y Jay Z, así como George y Amal Clooney, han dicho que tendrán mellizos. Este tipo de noticia, de acuerdo a un obstetra que ha atendido cientos de estos embarazos múltiples, suele crear ansiedad en los futuros padres.

"Cuando la gente imagina un embarazo suele ser un sueño que involucra un solo bebé", dijo el director Roger B. Newman, coautor de la guía recientemente actualizada "When You're Expecting Twins, Triples or Quads: Proven Guidelines for a Healthy Multiple Pregnancy" (Cuando esperas mellizos, trillizos y cuatrillizos: Consejos para un embarazo múltiple saludable).

"Descubrir que esperas dos bebés es casi siempre un shock", dijo, "pero la mayoría de la gente vive encantada el proceso, simplemente se tienen que familiarizar un poco".

Evan Weinberg, padre de unos mellizos de 6 años en Manhattan, dijo que contratar a una enfermera para los bebés podría parecer absurdo para algunos pero "créeme, no lo es". El número de cesáreas para embarazos de mellizos es de casi de 50%, en comparación con el rango de 20 a 30% para los embarazos únicos por lo que las mamás de los mellizos tienen una convalecencia más larga.

"Necesitan tiempo para recuperarse", dijo Weinberg. "Papá estará a cargo de cuidar a mamá y los dos pequeños. Nuestra enfermera los alimentaba de noche e hizo que siguieran un horario".

Weinberg y su esposa contrataron a la enfermera por un mes pero terminó quedándose por cuatro. "Se volvió parte de nuestra familia", dijo.

Los futuros padres de múltiples bebés que no pueden contratar a una enfermera no deben dudar al pedir ayuda a sus amigos y familiares, dijo Newman, en Charleston, Carolina del Sur.

Newman señaló que algunas de las parejas incluso se vuelven creativas y buscan en las universidades a jóvenes interesados en "adoptar a sus bebés" para que les ayuden a cuidarlos.

Pero ¿por qué se escucha tanto sobre los embarazos múltiples en la actualidad y quién los está teniendo?

Newman escribió el libro, publicado en febrero por William Morrow, con Barbara Luke, profesora de obstetricia, ginecología y biología reproductiva en Michigan State University en East Lansing, así como con la periodista de salud Tamara Eberlein.

El libro señala el aumento en los tratamientos contra la infertilidad de hace varias décadas como uno de los principales factores en el mayor número de embarazos múltiples. Otro de los factores es que las mujeres esperan más para tener hijos y concebir después de los 30 años hace que aumenten las posibilidades de un embarazo múltiple.

Helen Holden, de Los Angeles, tenía 36 años cuando se embarazó de un niño y una niña, ahora de 7 años, por fertilización in vitro.

"Tuve que regresar al hospital cuando mis mellizos tenían dos semanas de edad así que rápidamente nos remitieron a una niñera para ayudar a mi esposo", dijo. "Pídele a la familia que te ayude con cosas como ir al supermercado y la limpieza. Mi hermana se quedó conmigo por varias semanas".

Como tenía un niño y una niña Holden buscó artículos unisex al comienzo, "simplemente quería poder sacar cualquier cosa del cajón", dijo.

En Ontario, Canadá, la asesora para padres de familia Debbie Fazio, quien es madre de unas gemelas idénticas de 16 años y un joven de 17 años, agregó: "No esperen que todos los días sean perfectos, tener mellizos es complicado".

Newman dijo que la mayoría de los mellizos nacen prematuramente, por lo que esto agrega un nivel de complejidad médica, además de que alimentarlos con leche materna hace que su nutrición sea muy importante. Lo mismo ocurre durante el embarazo.

"Hay muchos obstetras y otros especialistas que no reconocen las necesidades nutricionales mayores de las mujeres embarazadas de gemelos. Les dirán que coman bien o que coman un poco más, o que sólo coman cuando tienen hambre. Las mujeres con embarazos múltiple reciben todo tipo de información incorrecta, que no está basada en la ciencia", dijo.

Sus necesidades de proteínas, por ejemplo, aumentan hasta 175 gramos al día para mujeres que esperan mellizos, dijo Newman.

Becca Robins, que tiene unos mellizos de 2 años y un hijo mayor de casi 7, está de acuerdo en que tener más de un bebé es algo caótico.

"Los gemelos son una lo cura", dijo esta madre de Boise, Idaho. "Se pelean mucho en sus primeros años antes de aprender a jugar juntos. A uno le dices que 'no' y el otro hace exactamente lo contrario, conspiran en tu contra, pero también te dan el doble de abrazos, el doble de besos".

Los Clooney (Amal tiene 39 años) y los Knowles-Carter (Beyonce tiene 35) no han revelado ningún detalle de sus embarazos, aunque Beyonce recientemente canceló su presentación en Coachella. Pharrell asistió a los Oscar con su colega productora Mimi Valdes en vez de su esposa y dijo en la alfombra roja que "todos están bien".

Frieda Birnbaum, en Saddle River, Nueva Jersey, tuvo mellizos a los 60 años, convirtiéndose en la estadounidense de mayor edad en hacerlo. Los niños tienen ahora 9 años.

"Son diferentes, tienen diferentes amigos, diferentes actividades escolares, así que es un poco más diverso", dijo. "Tienes que dividir tu tiempo y darle a cada uno lo que realmente quiere".

Rachel Rosenthal, quien vive cerca de Washington, D.C., puede entender el deseo de Amal y Beyonce de tener privacidad.

"Mis niñas, Ellie y Marin, acaban de cumplir 9 años y son mis 'únicas' hijas", dijo. "Las preguntas que te hacen son una locura, la gente es muy curiosa con las gemelas y estoy segura de que en los casos de mamás que son celebridades, la curiosidad es aún más indiscreta".