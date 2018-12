Miles esperarán la llegada del año nuevo en Times Square

NUEVA YORK (AP) — Snoop Dogg, Sting y Christina Aguilera darán la bienvenida a 2019 en unA abarrotada Times Square el lunes por la noche junto a celebrantes de todo el mundo que acudirán a ver el tradicional descenso de la bola de cristal, los fuegos artificiales y la lluvia de confeti.

Se espera que los espectadores empiecen a congregarse en la emblemática plaza a primera hora de la tarde para asistir al espectáculo. Como en los últimos años, la celebración estará rodeada de fuertes medidas de seguridad, que incluirán cacheos a los asistentes, que pasarán a zonas divididos por vallas metálicas donde esperarán la llegada de la medianoche.

Quienes repitan experiencia tras asistir a la fiesta el año pasado, pedirán sin duda que haga mejor tiempo luego de que se registrara una temperatura mínima récord de -12 grados Celsius (10 Fahrenheit). Las previsiones apuntan a que los termómetros marcarán cifras más suaves, aunque es posible que llueva. Los paraguas, sin embargo, están prohibidos por razones de seguridad.

Llueva o truene, las actuaciones intentarán animar a la multitud.

Las bandas Bastille y New Kids On The Block interpretarán popurrís de sus éxitos en "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve", y la cantante y compositora Bebe Rexha tocará una versión del tema de John Lennon "Imagine" antes de la cuenta atrás de 60 segundos que marcará el inicio del nuevo año a medianoche.

En las zonas para espectadores no habrá sanitarios públicos. Las mochilas están prohibidas y tampoco habrá cestos de basura, por lo que comer durante el evento puede ser complicado.

Los asistentes tendrán una compañía abundante, aunque los expertos dicen que probablemente no se lleguen a los entre uno y dos millones de espectadores previstos por funcionarios municipales y organizadores.

Miles de policías velarán por la seguridad del acto ayudados por perros rastreadores de explosivos, 1.225 cámaras de seguridad y 235 "vehículos bloqueadores" empleados para impedir un posible ataque con autos.