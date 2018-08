635x357 Paul Taylor, gigante de la danza moderna, muere a los 88. JOCELYN NOVECK (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Paul Taylor, un gigante de la danza moderna, falleció. Tenía 88 años.

Taylor murió el miércoles en el Centro Médico Beth Israel en Manhattan, dijo la vocera Lisa Labrado a The Associated Press. La causa del deceso no se supo de inmediato, pero Labrado dijo que Taylor estuvo en cuidados paliativos.

Taylor creó un vasto repertorio a lo largo de más de seis décadas. Sus creaciones podían ser ligeras y alegres, como en "Esplanade" de 1975, su danza más querida; pero también podían reflejar las profundidades de la condición humana como en "Big Bertha", en la cual la salida de una familia sana a un parque de diversiones termina en incesto, violación y muerte.