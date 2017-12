AP: “Dunkirk”, “Call Me By Your Name” mejores films de 2017

Los reporteros de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle presentan sus selecciones de las mejores películas del 2017.

LINDSEY BAHR:

1. "Dunkirk": Pocas películas me han conmocionado tanto y de manera tan visceral como "Dunkirk", la obra maestra de Christopher Nolan. El director continúa usando de manera innovadora los generosos presupuestos que su éxito le ha proporcionado para ampliar los límites del cine y la narrativa de inmersión.

2. "Lady Bird": Gracias, Greta Gerwig, por presentarnos a Lady Bird, su madre Marion, su amiga Julie, sus novios Kyle y Danny, su hermano Miguel y su novia Shelly, su padre Larry y todos los otros seres maravillosamente complejos que habitan el mundo alrededor de una adolescente egoísta pero también en desarrollo en Sacramento. "Lady Bird" es uno de esos clásicos instantáneos, uno de esos filmes que uno quiere volver a ver tan pronto se terminan.

3. "mother!": ¿Cuál controversia? "mother!" de Darren Aronofsky es un torbellino emocionante y provocador. No se espanten por ESA escena porque Jennifer Lawrence es excelente en la directa pero cautivadora alegoría bíblica (que también puede ser sobre lo que sea que uno quiera — artistas narcisistas, la subyugación de la mujer, el medioambiente).

4. "Call Me By Your Name": No hay muchas películas verdaderamente sexys hoy en día, lo cual es una de las muchas razones por las cuales "Call Me By Your Name", del cineasta italiano Luca Guadagnino, se destaca del resto. Deliciosamente indulgente en cualquier manera posible, ofrece un momento agradable y decadente para ver a Elio (Timothee Chalamet) y Oliver (Armie Hammer) enamorándose en el curso de un lindo verano melancólico.

5. "The Florida Project": El director Sean Baker es muy bueno mostrando partes del mundo que la mayoría no podemos o queremos ver, y pintando retratos de sus habitantes que resultan tanto empáticos como inquebrantables. Esta vez sus sujetos son los llamados "indigentes ocultos" que viven a las afueras de Orlando en un motel barato, con una interpretación de Willem Dafoe como tipo bueno, y revelaciones verdaderamente emocionantes en las actuaciones de Brooklynn Prince y Bria Vinaite.

6. "Get Out": Esta película no es la clásica cinta de terror y eso es lo que la hace maravillosa. El guionista y director Jordan Peele tejió brillantemente un agudo comentario social en un filme de género de primera categoría — algo complejo de lograr, en especial en una ópera prima. Con este trabajo Peele, hasta ahora conocido como un actor y comediante, se hizo también un nombre como cineasta.

7. "Phantom Thread": Paul Thomas Anderson optó por hacer algo relativamente pequeño en esta ocasión, un drama de cámara chistoso e irónico vestido en alta costura. Vicky Krieps es un verdadero hallazgo que sabe sostenerse al lado de Daniel Day-Lewis, como su musa y fuente de ocasional irritación. Esta es también posiblemente la última actuación de Day-Lewis, y afortunadamente es muy buena.

8. "Wonder Woman": Patty Jenkins se merece todo el crédito del mundo por hacer lo correcto por "Wonder Woman" (“La Mujer Maravilla"), que modeló en una historia de origen muy placentera, afectuosa y cargada de acción sobre la princesa amazona, perfectamente encarnada por Gal Gadot. Esta, supongo, impactará a generaciones por venir.

9. "Jane": El director Brett Morgen usa imágenes nunca vistas de National Geographic para crear un hermoso homenaje a la extraordinaria vida de Jane Goodall, que adquiere mayor grandeza con la estimulante música de Philip Glass.

10. "Star Wars: The Last Jedi": Rian Johnson volvió a hacer que Star Wars sea divertida y graciosa, al mismo tiempo dándole una historia realmente emocionante a la gigante franquicia. Nuestros viejos héroes se estarán desvaneciendo, pero el futuro de pronto vuelve a lucir prometedor.

Menciones honorables: "Good Time", ''The Disaster Artist", ''I, Tonya", ''Their Finest", “Song to Song".

___

JAKE COYLE:

1. "Call Me By Your Name": Es un año gracioso para una historia de amor tan maravillosa como esta. Mucho se ha dicho ya sobre las maravillas sensoriales que emanan de una película de Luca Guadagnino, pero nada en el 2017 mostró tanto esplendor y verdadera sabiduría como "Call Me By Your Name". Están las actuaciones, la extraordinaria última toma y el inolvidable monólogo de Michael Stuhlbarg. Más que nada, "Call Me By Your Name" es una cinta exquisitamente viva que nos llama a vivir en plenitud.

2. "The Florida Project": Hablando de películas que nos estremecen, la más reciente y mejor obra de Sean Baker es tanto un drama social conmovedor y reflexivo como la cinta más animada del año. Gran parte de esto se debe a su joven estrella Brooklyn Prince, cuya actuación está a la altura de cualquier otra en 2017, y la de Bria Vinatte en el papel de su madre.

3. "Dunkirk": Una experiencia increíblemente colosal y puramente cinemática de mar, arena y cielo — y, no, no estoy hablando de "Baywatch". Si hablamos de cine maximalista, nadie está a la altura de Christopher Nolan. No es el mejor para desarrollo de personajes, pero en la arremetida sensorial del filme hay algo mítico — y quizás oportuno — sobre sobrevivir para luchar otro día.

4. "Faces Places": Sin lugar a dudas, la pareja rara del año fue la de Agnes Varda y JR. Ella es una cineasta innovadora de 89 años de la Nueva Ola francesa; él, un artista callejero de 33 años de renombre internacional. Forman un dúo casi demasiado tierno. En este radiante documental, atraviesan un campo francés de clase trabajadora en una van pintada como una cámara gigante, pegando enormes fotos de la gente a la que conocen en cualquier gran superficie que consiguen. En su búsqueda de encuentros fortuitos, conocen gente y, a través del arte, la ennoblecen. Es así de simple. En un año frío, "Faces Places" es una llama cálida y acogedora.

5. "Lady Bird": Mientras la mayoría de las historias sobre el paso a la madurez se meten en las vidas de sus protagonistas adolescentes, la primera película que Greta Gerwig dirige en solitario es más panorámica. Aunque puede sentirse intensamente la esperanza y el dolor de Christine (Saoirse Ronan), de 17 años, Gerwig también mira a su alrededor, particularmente a sus padres (Laurie Metcalf y Tracy Letts).

6. "Dawson City: Frozen Time": Ay, lo que se puede encontrar en una vieja piscina. El documental de Bill Morrison relata la increíble historia de cómo varios cientos de carretes de películas mudas fueron descubiertos en los cimientos de un viejo club deportivo en el pueblo canadiense de Dawson City, una vez capital del oro. Las películas de nitrato altamente inflamables, que datan de las décadas de 1910 y 1920, sobrevivieron en parte gracias al frío de la región. Con este tesoro degradado, Morrison empalma dos historias similares: la de Dawson, una ciudad construida de la noche a la mañana y virtualmente desierta una vez que el oro se acabó; y la de una Hollywood perdida que floreció antes de la era del sonido. En "Frozen Time", dos civilizaciones desaparecidas vuelven a bailar.

7. "Get Out": En una época en la que el futuro del cine es tan cuestionado, nada mostró el camino adelante como la ópera prima de Jordan Peele. Es sin duda una cinta fundamental al presentar una perspectiva afroestadounidense de un modo que rara vez se ha visto. Pero al fusionar el género del terror con un mensaje — y conseguir multitudes deseosas de verla — "Get Out" fue un recordatorio de una certeza olvidada: nada hace un zeitgeist como una película obligatoria.

8. "Phantom Thread": Para ser una película tan bien vestida, la más reciente obra de Paul Thomas Anderson es chistosa. Su arte es fascinante y su vestuario de alta costura, pero no se dejen engañar. Esta es una cinta muy realista sobre encontrar tu propio amor idiosincrático, salirte de tu propia cabeza y apreciarlo.

9. "Logan Lucky": Los esfuerzos por capturar el Estados Unidos profundo en el 2017 fueron ciertamente imperfectos. "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh hace gala de actuaciones emocionantes y una furia gloriosa, pero tuvo evidentes puntos ciegos. La cinta de Steven Soderbergh sobre un robo "Logan Lucky" es dignificante y risueña con sus personajes lentos y simplones. ¡Es tan divertida! Ya no se ven muchas películas así de ágiles.

10. "The Lost City of Z": El drama de James Grey sobre el explorador de principios del siglo XX Percy Fawcett, quien buscó una civilización mítica en Suramérica, al principio tiene la sensación premonitoria de "Apocalypse Now!" o "Fitzcarraldo". Pero en vez de encontrar el horror en la jungla, Fawcett encuentra la trascendencia en la otrerad.

También excelentes: "The Big Sick", ''Lady Macbeth", ''BPM (Beats Per Minute)", ''Okja", ''Abacus: Small Enough to Jail", ''Guardians of the Galaxy Vol. 2" y "mother!".

___

Lindsey Bahr y Jake Coyle en Twitter: http://twitter.com/ldbahr y http://twitter.com/jakecoyleAP.