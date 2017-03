Alfonso Cuarón: "Extraño de donde soy y de donde vengo"

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para Alfonso Cuarón, volver a filmar en la Ciudad de México se convirtió en una necesidad que se postergó durante 16 años.

Los múltiples compromisos del director mexicano en el extranjero tras el éxito internacional de "Y tu mamá también" (2001) le llevaron a retrasar sus planes de rodar una historia más personal, en la que las vivencias de su infancia y su identidad como mexicano cobraban un lugar privilegiado.

Al explicar las razones por las que filmó su más reciente película, "Roma", en la Ciudad de México, el ganador del Oscar por "Gravity" ("Gravedad") parafrasea a su amigo y colega Guillermo del Toro: "Las películas son como una caja de cereal: al fondo se encuentra la promesa de un juguete".

"'Gravity' fue esa caja de cereal, y yo me saqué ese juguetito, el cual, generalmente, se traduce en una película más grande, con más producción, con más estrellas, pero yo tomé la decisión de regresar a la Ciudad de México a hacer esta película con los recursos que siempre soñé", dijo Cuarón el martes durante una conferencia de prensa en la que anunció el fin del rodaje de "Roma".

Producida por la compañía mexicana Espectáculos Fílmicos El Coyúl y la estadounidense Participant Media, "Roma" retrata un año en la vida de una familia de clase media en la capital a comienzos de la década de 1970.

"Puedo vivir en el extranjero, pero mi cabeza sigue pensando en mexicano, en chilango", refirió Cuarón, quien prefirió guardarse los detalles de la trama. "Yo estoy muy al tanto de los aconteceres de mi país y extraño de donde soy y de donde vengo". ("Chilango" se refiere a una persona originaria de la Ciudad de México).

El director de películas como "Children of Men" ("Los niños del hombre") y "A Little Princess" ("La princesita") dijo que originalmente "El Chivo" Emmanuel Lubezki iba a estar a cargo de la cinematografía de "Roma", pero que motivos personales le impidieron a fotógrafo mexicano ganador de tres Premios de la Academia participar en el filme.

En su lugar, fue el propio Cuarón, en colaboración con su compatriota Galo Olivares, quien se encargó de la fotografía.

"Galo es un fotógrafo joven, con un ojo excepcional", dijo el realizador de 55 años. "Después de este proceso, en el que se utilizaron recursos que no son frecuentes en el cine nacional, Galo salió con un conocimiento técnico maravilloso. Tengo curiosidad de saber qué pasará con él".

Durante el encuentro con los medios, Cuarón estuvo acompañado por Eugenio Caballero, ganador del Oscar por el diseño de producción de "El laberinto del fauno" y que en esta ocasión funge como director de arte.

Ambos aprovecharon el momento para agradecer a las autoridades de la capital mexicana, y ofrecer una disculpa a los habitantes de la Ciudad de México, por las molestias que pudo haber ocasionado el rodaje en importantes avenidas y calles de la urbe.

Precisamente en la Calzada México-Tacuba se filmó una escena que retrata la Matanza del Jueves de Corpus o Halconazo, como se le conoce en México a un acontecimiento ocurrido el 10 de junio de 1971, durante una manifestación estudiantil que fue reprimida por un grupo paramilitar durante la administración del entonces presidente Luis Echeverría.

"No lo pensamos frívolamente", dijo Cuarón. "Esto lo hicimos para recrear un momento histórico que está en la conciencia del mexicano, que son los eventos del 10 de junio de 1971. Por eso mismo era esencial filmar esta escena en donde sucedieron los hechos".

Caballero añadió que "por la naturaleza del proyecto, siendo una película de época, teníamos que cerrar calles. Además de los apoyos de las autoridades, la gente entendió de qué iba el proyecto y que era interesante hablar de esa ciudad que a mucha gente le removía la nostalgia".

Cuarón consideró que, pese a los inconvenientes que conlleva una filmación en una ciudad tan grande como la de México, el cine sigue entusiasmado a la gente.

"Dentro del mexicano, al menos el cine está brindando buenas noticias", dijo. "El voleibol de los (indígenas) triquis, el cine (local) y los chavos que ganan concursos de robótica son las buenas noticias que nos llegan de México, así que hay una actitud muy positiva de la gente".

Cuarón, cuyos créditos también incluyen "Great Expectations" ("Grandes esperanzas") y "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" ("Harry Potter y el prisionero de Azkaban"), pasará el resto del año trabajando en la post-producción de "Roma", cuyo estreno está previsto para el 2018.

