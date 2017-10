Ana de Armas: "En Cuba veíamos cine de Hollywood"

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Pese a haber nacido en la Cuba comunista, Ana de Armas creció viendo películas de Hollywood incluyendo “Blade Runner”. Poco imaginó que años después terminaría actuando en la secuela de este clásico de ciencia ficción junto a Ryan Gosling y Harrison Ford.

“En Cuba siempre hemos tenido la suerte de que no sé cómo se las han arreglado, pero todo el cine americano lo hemos visto siempre en la televisión”, dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito del estreno de “Blade Runner 2049”.

“Yo recuerdo que vi ‘Blade Runner’ cuando era pequeña. Posiblemente no entendí nada de lo que era la película en aquel momento, pero recuerdo que la vi y recuerdo que estaba atrapada por lo que estaba viendo. Visualmente era muy potente”, relató.

De Armas recordó que ya desde pequeña era fan de la película y dijo que cuando supo que aparecería en la segunda entrega, la revisitó.

“Ya la ves con otros ojos”, dijo. “Tienes la continuación en tus manos, respuestas a todas esas preguntas que la gente se ha hecho por tantos años y es otra experiencia, la ves desde otro lugar”.

En el filme, que se estrena el viernes, interpreta a la única compañera del detective K (Gosling), Joi, un holograma anunciado como “lo que sea tu fantasía”. K empieza a creer en su relación, pero se desilusiona al ver un anuncio publicitario de Joi.

AP: ¿Cómo es Joi?

DE ARMAS: Es una mujer muy fuerte y muy inteligente. Es muy importante en la vida de K. Es su amante, su mejor amiga, posiblemente la única persona en la que él puede confiar, a la que le puede contar sus secretos y sobre todo es la persona que lo impulsa y lo reta a que siga persiguiendo este misterio que está resolviendo sobre el futuro.

AP: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar Harrison Ford y Ryan Gosling?

DE ARMAS: Son muy profesionales y tienen mucha experiencia, te hacen a ti como actriz ponerte a un nivel muy alto, ponerte a su nivel, te inspira, quieres hacer tu trabajo lo mejor posible. ... Son estrellas que a lo mejor puedes sentirte intimidada en algún momento porque son quienes son, pero a la hora de trabajar somos iguales, estamos todos haciendo una película juntos y eso es lo que importa.

AP: Tú que tienes tan fresca la anterior y la nueva, ¿cómo definirías esta nueva entrega de la saga?

DE ARMAS: Es una secuela y seguimos dentro del mismo universo de “Blade Runnner”, pero es una película independiente también, no es necesario que hayas visto la primera película para entender esta. ... Solamente vamos un poco más a fondo en lo que es esa gran pregunta sobre ¿qué es ser humano?, ¿qué nos hace humanos?

AP: ¿Qué les decían el director Denis Villeneuve, el anterior director Ridley Scott (actual productor ejecutivo) y el guionista Hampton Fancher sobre lo que querían lograr con esta nueva entrega?

DE ARMAS: Denis tiene una visión muy particular para este tipo de material, es un director que ha dirigido películas de género anteriormente, pero también es un director que hace cine de autor. Yo pienso que es una combinación muy bonita. Tenemos un thriller de acción futurista y a la misma vez tenemos este drama con un centro muy emocional, con personajes con muchas capas, todos ellos muy complejos. Yo que vi la película la semana pasada todavía la estoy procesando y me ha parecido fascinante cómo se han unido esos dos géneros de una manera tan elegante.

AP: A nivel personal, ¿cómo ves el posible futuro de la humanidad? En la película es distópico y complicado.

DE ARMAS: No sé, esperemos que la humanidad recupere ese sentido de quizás, repito la palabra, humano. La tecnología ahora ha adquirido mucho poder en nuestras vidas, mucho control y de eso se trata la película. Espero que tomemos las riendas otras vez y ganemos en esos valores y en esa empatía que tenemos que tener como seres humanos y todo vaya bien. Esperemos que no sea tan tóxico y tan oscuro como “Blade Runner” y que no nos pongamos a nosotros mismos como especie en peligro.