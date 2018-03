Astros de Ready Player 1 eligen sus favoritas de Spielberg

LOS ANGELES (AP) — De “Encuentros cercanos del tercer tipo” a "La guerra de los mundos”, el elenco y equipo de producción detrás de "Ready Player One" eligió sus películas favoritas de Steven Spielberg.

TYE SHERIDAN, "Parzival/Wade"

"Creo que 'E.T.' Es esa historia de una amistad inesperada con alguien que es un 'alien' con la que creo que nos podemos identificar porque muchos de nosotros nos sentimos alienados y aislados en nuestras propias vidas al ser los únicos que realmente podemos sentir lo que sentimos. Tener un personaje que es completamente extranjero en un mundo es una metáfora para mí. Ese sentimiento de que todos nos sentimos fuera de lugar en el mundo. Y la amistad entre E.T. y Elliott. Vi esa película cientos de veces en mi infancia”.

LENA WAITHE, "Aech/Helen"

"Tengo muchas. Quiero decir, soy negra y lesbiana, así que no puedo omitir 'El color púrpura’, pero también me encanta 'Parque Jurásico', 'E.T.' y 'Lincoln', que me pareció una película muy bien hecha y Daniel Day-Lewis es fenomenal. También 'Catch Me If You Can' (‘Atrápame si puedes’) es realmente buena, me pareció que es una de las películas menos valoradas. Realmente me encanta la manera en la que cuenta una historia, me encanta cómo cuenta historias”.

OLIVIA COOKE, "Art3mis/Samantha"

"Debo decir que 'Hook'. El mundo que creó es simplemente alucinante. Sé que él ha hablado de cómo le costó trabajo porque eran puros niños, pero yo crecí viendo esa película, me encantaba y me parecía tan mágica e impresionante y quería que Robin Williams fuera mi papá. Creo que encapsula la imaginación pura y también la mentalidad de los niños que se unen para el bien, que tienen la mejor moral y que no han sido alterados por la amargura de los adultos o por la vida”.

ZAK PENN, coguionista

"Mi respuesta más fácil sería 'Encuentros cercanos del tercer tipo' porque creo que es una de las más singulares. Cuenta una historia a través del sonido y la imagen: cada vez que escuchas esas notas o cada vez que ves una imagen de la torre del mal la historia cambia. Es complicado contar una historia de esa manera. Y es una película que me encantó. Es muy difícil, me gustan tantas de sus películas, soy un gran admirador de ‘Guerra de los mundos’, pero no me parece que sea una película tan perfecta como ‘Indiana Jones y los cazadores del arca perdida’ y creo que 'Encuentros cercanos' es una película perfecta, pero ‘Guerra de los mundos’ se defiende muy bien. La he visto tantas veces. Además él hace tantos tipos diferentes de películas. Como 'La lista de Schindler'. ¿Cómo no incluir esa en mi lista de favoritas? La única razón por la que no lo hago es porque es tan devastadora. No es fácil con Steven".

ERNEST CLINE, autor y coguionista

“Esta ('Ready Player One'). No lo puedo evitar, pero mi segunda favorita sería 'E.T'. Significó mucho para mí cuando era niño y por eso mi momento favorito en 'Ready Player One' es cuando Wade está en la lavadora y secadora soñando con una vida mejor. Es un momento tan Amblin. Es Sean Astin en 'Los Goonies' o Henry Thomas en 'E.T.' cuando está en el lavabo y está viendo por la ventana y el vapor está subiendo y sueña con una vida mejor. Eso me inspiró a escribir esta historia y después el tipo que hizo todo eso terminó ejecutando mi idea. Es bastante genial”.