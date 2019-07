Austin Butler interpretará a Elvis en cinta de Baz Luhrmann

NUEVA YORK (AP) — La película biográfica de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann ya tiene a su rey.

Tras un reñido casting, el actor Austin Butler de 27 años fue elegido para interpretar a Presley. Según reportes Ansel Elgort, Harry Styles y Miles Teller también hicieron pruebas para el papel que se ganó Butler, quien actuó el año pasado en la reposición de Broadway de "The Iceman Cometh" con Denzel Washington.

Luhrmann dijo en un comunicado que tras una “travesía de detalladas pruebas para pantalla y musicales, así como talleres de actuación, sabía definitivamente que había encontrado a alguien que podría encarnar el espíritu de una de las figuras musicales más emblemáticas del mundo”.

El rodaje comenzará el próximo año. Tom Hanks será el coestelar como el mánager de Presley, Colonel Tom Parker.

Butler también tiene un papel en la próxima cinta de Quentin Tarantino "Once Upon a Time... in Hollywood".