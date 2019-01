Blunt, Ali y “Marvelous Mrs. Maisel” ganan Premios SAG

NUEVA YORK (AP) — "The Marvelous Mrs. Maisel" inauguró la 25ta entrega annual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla con un trío de honores mientras que Emily Blunt se alzó con el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en "A Quiet Place".

La victoria de Blunt fue una sorpresa, particularmente, para la actriz. Blunt, también nominada por el gremio por su papel protagónico en la película musical "Mary Poppins Returns", no fue postulada a ningún Oscar el pasado martes.

"Chicos, esto realmente me ha despeinado mi pelo alisado", dijo Blunt, quien elogió a su esposo y director de "A Quiet Place" John Krasinski como un "cineasta impresionante". “Gracias por darme el papel. Hubieras estado en tremendo problema de no haberlo hecho".

El premio al mejor actor de reparto en una película fue más predecible. Mahershala Ali, galardonado hace dos años por "Moonlight", ganó por su trabajo en la cinta de Peter Farrelly "Green Book". Le agradeció al coprotagonista del filme, Viggo Mortensen, y a Farrelly.

La serie de Amazon "The Marvelous Mrs. Maisel" se llevó los primeros tres premios de la noche el domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Obtuvo mejor elenco de una serie de comedia, mejor actriz en una serie de comedia, para Rachel Brosnahan, y mejor actor en una serie de comedia para Tony Shalhoub, cuya victoria fue sorpresiva en una categoría que incluía a Bill Hader ("Barry") y Michael Douglas ("The Kominsky Method").

"No podemos agradecerles suficiente", dijo Shalhoub, hablando en nombre del elenco. "Quédense con nosotros".

Entre los asistentes a la gala se encontraba Geoffrey Owens, el actor de "The Cosby Show" que causó controversia cuando fue fotografiado trabajando en una tienda Trader Joe's de Nueva Jersey. Estuvo entre los artistas que dieron inicio a la velada de los Premios SAG con el clásico testimonio "Soy un actor".

"Black Panther" y "BlacKkKlansman" están entre las películas que compiten por el máximo honor en los Premios SAG: mejor elenco. El éxito de superhéroes de Ryan Coogler comenzó con un premio al mejor elenco de dobles, mientras que la serie de Netflix "GLOW" sobre un grupo de luchadoras profesionales obtuvo el premio homónimo para televisión.

Los Premios SAG tienen algo que los Oscar no: un anfitrión. Megan Mullally es la maestra de ceremonias de la gala, que se transmite en vivo por TNT y TBS.

Tom Hanks presentó el premio a la trayectoria para Alan Alda, quien en julio reveló que padece de la enfermedad de Parkinson.

Los SAG son uno de los barómetros más confiables de cara al Oscar, pero varios de los candidatos de este año al Premio de la Academia no lograron conseguir una nominación al mejor elenco, el equivalente a mejor película en los honores del Sindicato de Actores de la Pantalla.

La ganadora del Premio de la Academia a la mejor película ha sido nominada antes al SAG al mejor elenco siempre, excepto por dos ocasiones: en 1996, cuando "Braveheart" ganó mejor película, y el año pasado, cuando "The Shape of Water" de Guillermo del Toro superó la omisión del sindicato de actores y se impuso en los Oscar como mejor película. El gremio de actores le dio su máximo honor a "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Los actores representan el porcentaje más grande de miembros de la academia, por lo que sus preferencias pueden tener un impacto especialmente importante en la contienda por el Oscar.

Previo a la gala de este año, el Sindicato de Actores de la Pantalla también tomó un paso inusual al criticar públicamente a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas por presionar a las estrellas a aparecer solo en los Oscar. La academia de cine ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Jake Coyle está en Twitter como www.twitter.com/jakecoyleAP