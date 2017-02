635x357 La húngara "On Body and Soul" gana el Oso de Oro en Berlín.

BERLÍN (AP) — Una historia húngara de amor sobre dos empleados de un matadero que comparten un sueño ganó el Oso de Oro el sábado en la edición de este año del Festival de Cine de Berlín.

"On Body and Soul", del escritor y director Ildiko Enyedi, contrasta la cruda realidad del matadero con el mundo mágico de los sueños. Enyedi era conocido previamente por su opera prima "My 20th Century" de 1989, que le valió la Cámara de Oro en Cannes ese mismo año.

"Una Mujer Fantástica", del director chileno Sebastián Lelio, recibió un Oso de Plata al mejor guion, junto con su compatriota Gonzalo Maza. La cinta narra la historia de una mujer transexual que llora la muerte de su amante pese a que la mayoría de las personas a su alrededor se niegan a solidarizarse con su dolor.

Se esperaba que el Oso de Oro fuera para la comedia "The Other Side of Hope", que le valió al veterano cineasta Aki Kaurismaki el Oso de Plata a la mejor dirección. El filme, que versa sobre un joven refugiado sirio que entabla amistad con un gruñón finlandés, contiene conmovedores mensajes sobre los horrores de la guerra y la actual crisis de refugiados en Europa, mensajes que Kaurismaki transmite con su humor seco.

El premio del jurado fue para "Felicite", una película del director franco-senegalés Alain Gomis sobre una cantante de un centro nocturno del Congo.

La sudcoreana Kim Min-hee recibió el galardón como mejor actriz por su papel en la película "On the Beach at Night Alone", sobre una mujer que finalmente acepta el fin de un romance.

Por su parte, el austriaco Georg Friedrich fue nombrado como mejor actor por "Bright Nights", donde interpreta a un padre que intenta reconectarse con su hijo adolescente.

El jurado también recompensó a Dana Bunescu con un premio a la contribución artística sobresaliente por su edición en "Ana, mon amour", sobre una pareja rumana que lucha por sacar adelante su relación pese a una enfermedad mental.

Un Oso de Plata final por características que "abren una nueva perspectiva" fue para "Spoor", una cinta sobre un misterioso asesinato en una región rural de Polonia.