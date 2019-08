Brad Pitt visita México para estreno de “Once Upon a Time”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Brad Pitt saludó a decenas de admiradores mexicanos el lunes en la alfombra roja de "Once Upon a Time ... in Hollywood", una cinta sobre la meca del cine en la década de 1960.

“Es una carta de amor a una ciudad que amamos, una carta de amor a la industria, a la producción del cine y la televisión”, dijo Pitt sobre la cinta de Quentin Tarantino acerca de la vida de un actor y su doble en la que Pitt actúa por primera vez en la pantalla grande con DiCaprio.

DiCaprio interpreta a Rick Dalton, un actor de westerns cuya carrera está en declive. Pitt es Cliff Booth, su doble para escenas peligrosas y su mejor amigo.

“Había una vez... en Hollywood”, que se estrena el 23 de agosto en México, transcurre en 1969 durante tres días de la vida de Dalton, Booth y la actriz de la vida real Sharon Tate (Margot Robbie), quien fue asesinada por el clan Manson.

Al tratarse de personajes que realizan películas de vaqueros, no podían faltar escenas de acción y en una de ellas Booth termina en una pelea con Bruce Lee (Mike Moh).

“Traté de no hacer el ridículo. Michael Moh es un maestro increíble de las artes marciales y tuvo que bajar el ritmo para mí”, dijo Pitt, quien saludó a decenas de fans en su paso por la alfombra roja vestido con un traje caqui y un sombrero fedora color marrón.

Previamente se había anunciado que Tarantino estaría presente, pero Pitt se disculpó porque el director no pudo asistir debido a un asunto médico.

“No hay nada que le guste a él más que estar aquí y verlos, y hablar de la película”, dijo. “Tuvo un asunto médico y no pudo estar aquí, pero les manda amor”.

"Once Upon a Time..." es la novena película de Tarantino, y según lo que ha dicho, sería su penúltimo filme, por lo que le quedaría una oportunidad más de presentar una película en México.