Brown lleva a su hijo a la escuela tras Globos de Oro. ALICIA RANCILIO (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — A la mañana siguiente de hacer historia como el primer hombre negro en ganar un Globo de Oro al mejor actor de una serie de drama, Sterling K. Brown cumplió con una promesa de su discurso de aceptación: Llevó a su hijo Andrew de 6 años a la escuela.

Brown dijo sentirse honrado por su triunfo en los Globos de Oro por su papel en "This is Us" de NBC y que lo apreciará toda su vida.

El tiempo con su familia es importante para Brown, quien también tiene un hijo de 2 años llamado Amare con su esposa, la actriz Ryan Michelle Bathe.

“No tuve hijos para verlos cada tres meses”, dijo Brown en una entrevista reciente con The Associated Press.

Agregó que su relación con ellos le sirve como actor.

"La gente joven te inyecta tanta vida. Hay mucho que aprender. Cada escuela de actuación te enseña a volver a estar en contacto con el niño dentro de ti. Una vez que me convertí en padre eso fue mucho más fácil hasta cierto punto porque estaba rodeado de ellos todo el tiempo”, dijo.

Brown, de 41 años, interpreta al devoto padre de familia Randall Pearson quien fue adoptado por unos padres blancos cuando era bebé en “This is Us", la cual regresa el martes con un nuevo episodio.

"Me encanta su intelecto, su corazón y todo su sentimentalismo”, dijo Brown, quien ganó un Emmy el año pasado por su retrato de Pearson.

Brown será invitado de "Brooklyn Nine-Nine" de Fox donde actuará con Andre Braugher, el artista negro que ganó el premio al mejor actor principal en los Emmy hace casi 20 años.

"Superó las expectativas”, dijo Brown sobre grabar escenas del programa.

También tiene un papel en "Black Panther", la película de Marvel sobre el primer superhéroe negro que se estrenará el 16 de febrero.

“El nivel de producción de una película con un elenco predominantemente afroestadounidense no ha pasado antes. Literalmente no ha pasado antes. Había ocasiones en las que estábamos en el campamento base y se veían 24 trailers formados uno junto a otro y había rostros negros saliendo de esos trailers, uno por uno para filmar, se siente orgullo”, dijo. “Me voy a poner sentimental”.

En Estados Unidos ya se están organizando fiestas para ver "Black Panther", pero la más importante para Brown será la función que tendrá con su hijo Andrew.

“Soy un cinéfilo y me encanta ir a ver películas. Recuerdo ir a ver 'Superman' y 'Batman'. Ahora puedo llevar a mi hijo a ver 'Black Panther' y Chad (Boseman) como Black Panther será tan normal para él como Christopher Reeve en el papel de Superman lo era para mí”, dijo. "Eso es importante, hay una normalización que ocurre, así que no estás tan necesitado de ver imágenes de ti mismo en pantalla”.

Brown dijo que su método para elegir papeles es encontrar proyectos que le podrían ayudar a crecer. Ahora trata de variar oportunidades de estudios con historias que son más independientes y centradas en los personajes. También disfruta el reto de adaptarse a diferentes escenarios.

"El set de 'Black Panther' es diferente que el de (la película) 'Marshall', y tienes algo que aprender de ambas, pero son dos sets con habilidades diferentes. En 'Black Panther' filmas una página o dos al día ... en televisión grabamos ocho páginas al día. Es una habilidad que necesita ser ejercitada”.

https://www.nbc.com/this-is-us