Call Me By Your Name con 6 nominaciones a Indepentent Spirit

LOS ANGELES (AP) — La romántica cinta sobre el paso a la adultez "Call Me By Your Name" encabeza con seis menciones la lista de nominados a los premios Independent Spirit, seguida por la sátira de horror de Jordan Peele "Get Out" y el thriller de Robert Pattinson "Good Time", ambas con cinco candidaturas.

Peele también fue nominado a mejor dirección y guion, y Timothee Chalamet y Armie Hammer a mejor actor y mejor actor de reparto, respectivamente, por "Call Me By Your Name".

Ambos filmes compiten por el premio a la mejor película, junto con "The Florida Project", ''Lady Bird" y "The Rider".

Las actrices Tessa Thompson y Lily Collins anunciaron las nominaciones el martes.

Los ganadores se revelarán el 3 de marzo en una ceremonia presentada por Nick Kroll y John Mulaney, en la víspera de los premios Oscar, que se transmitirá en vivo por la cadena IFC.