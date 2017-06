“Cars 3” destrona a “Wonder Woman”

LOS ANGELES (AP) — "Cars 3" llegó a toda velocidad al primer lugar por venta de boletos en taquillas de Norteamérica este fin de semana con 53,7 millones de dólares, destronando así a "Wonder Woman", que ostentó el primer lugar por dos fines de semana consecutivos.

"Wonder Woman", en su tercera semana en cartelera, sumó 41,3 millones dejando su total en 275,1 millones.

La debutante "All Eyez On Me" superó las expectativas al recaudar 26,4 millones colocándose en el tercer puesto, enterrando aún más a "The Mummy", que en su segundo fin de semana cayó al cuarto lugar con 14,5 millones.

El thriller de Mandy Moore "47 Meters Down" quedó en quinto puesto con 11,2 millones, mientras que la comedia "Rough Night" tuvo un mal comienzo colocándose en séptimo lugar únicamente con 8 millones de dólares.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore.

1. "Cars 3", 53,6 millones de dólares.

2. "Wonder Woman", 41,2 millones

3. "All Eyez On Me", 26,4 millones

4. "Mummy, The", 14,5 millones

5. "47 Meters Down", 11,2 millones

6. "Pirates Caribbean:Dead Men Tell No Tales", 8,9 millones

7. "Rough Night", 8 millones

8. "Captain Underpants: The First Epic Movie", 7,1 millones

9. "Guardians Of The Galaxy Vol. 2", 5 millones

10. "It Comes At Night", 2,6 millones