Compositor de "La La Land" saborea un momento único

LOS ANGELES (AP) — Para el compositor de "La La Land" Justin Hurwitz, ha sido un largo y laborioso camino desde que soñó con el musical con su viejo compañero de cuarto Damien Chazelle hace seis años en la universidad hasta que ambos se convirtieron en los héroes de esta temporada de premios. Su pegajosa música y canciones también se abrieron camino, superando ofertas de artistas tan reconocidos como Justin Timberlake y Lin Manuel-Miranda.

En los últimos dos meses, Hurwitz ha recibido un puñado de premios de la crítica, un BAFTA y dos Globos de Oro a la mejor música y canción original ("City of Stars"), y cuenta con tres nominaciones al Oscar — una por la música de la cinta y dos a mejor canción, por "The Fools Who Dream" y "City of Stars". Sabe que se trata de un momento único, en especial para un compositor.

Hurwitz conversó recientemente con The Associated Press sobre la partitura de "La La Land", su inusual proceso de producción y cómo sirvió de inspiración para el personaje de Ryan Gosling.

AP: Esta no fue la típica relación de director-compositor. ¿Puedes describir un poco cómo fue el proceso de composición?

Hurwitz: Normalmente, el compositor no llega hasta más tarde, cuando la película ya está terminada. No sentimos que la música temporal funcionaría en esta cinta, porque el lenguaje de la música era muy importante para hacer que todo en conjunto fluyera, así que tuve una oficina al lado de la sala de edición donde Damien y (el editor) Tom Cross estuvieron trabajando por ocho meses. Todos los días me daban escenas y yo les daba la música y ellos ajustaban las escenas para que encajaran con la música y yo ajustaba la música para que encajara con las escenas. La película y la partitura fueron evolucionando juntas. Fue un proceso un poco inusual. También hubo algunas situaciones realmente raras en las que yo toqué el piano mientras estaban filmando, como en la escena en que Mia (Emma Stone) está en el restaurante con su novio y su hermano. Yo estaba en el plató tocando el tema porque queríamos que ella reaccionara a la música, pero también queríamos que la música reaccionara a ella. Yo estaba viéndola en el monitor y tocando y componiendo mientras ellos filmaban.

AP: ¿Cuál es la teoría detrás del estilo interpretativo naturista de Emma Stone?

Hurwitz: Buscamos que fuera algo así como Audrey Hepburn en "Moon River". Emma tiene una voz similarmente susurrante. Es una voz agradable que no tiene mucho de Broadway, aunque ella puede, y lo hace, en "Audition". Pero cuando canta lo hace con una ligereza y despreocupación encantadoras. Ese tipo de voz hace que uno la sienta un poco más como una persona de verdad. Quisimos mantener algo de realidad y vulnerabilidad y humanidad.

AP: Trabajaste en este proyecto por más de seis años. ¿Te ves a ti mismo en el filme en absoluto?

Hurwitz: Damien estuvo modelando al personaje de Sebastian (Ryan Gosling) un poco inspirado en mí. Durante la preproducción, mandó a los diseñadores de vestuario y de producción a mi apartamento para que tomaran fotos y se fijaran en todo. Yo estaba usando mi piano como mesa. Comía en él y ponía encima el correo, prácticamente tenía todo encima del piano. Ryan oyó sus planes y dijo, "creo que es demasiado triste, demasiado patético". Así que hicieron su apartamento menos austero.

AP: ¿Cómo era tu apartamento?

Hurwitz: Era solo una habitación blanca con un piano y una cama. La única decoración era un afiche de "Umbrellas of Cherbourg" en la pared. Ahí fue donde me reuní por primera vez con (los productores) Fred (Berger) y Jordan (Horowitz). Hace seis años Damien los llevó a mi apartamento para que oyeran algo de la música y les dio un poco de grima cuando entraron, no supieron qué pensar. Lo describieron de varias maneras, una de ellas como "un asilo de locos con un piano". Desde entonces he comprado más muebles. No muchos. Tengo una mesa de comedor, pero no tengo sillas.

AP: ¿Cómo ha sido para ti todo esto de los premios?

Hurwitz: Ha sido realmente divertido y halagador. Por momentos también ha sido agotador vestirme de gala tantas veces; son cosas que no hago normalmente. Lo estoy disfrutando, pero también estoy consciente de que esto no me volverá a ocurrir, al menos de este modo, a este nivel. Los compositores no solemos tener oportunidades como esta. Fue una oportunidad increíble, no solo componer tanta música para una película, sino poner tanto de mí en ella. Por la relación que tengo con Damien, pude imprimirle mi voz musical de una manera muy pura a esta cinta. Esa es una oportunidad rara. Así que sí, haré música para cine en adelante y quizás haga más musicales, pero no sé cuándo sea la próxima vez que pueda involucrarme tanto creativamente.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr