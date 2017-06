Coppola, Kidman y la mirada femenina de “The Beguiled”

LOS ANGELES (AP) — El cruce de Sofia Coppola y Nicole Kidman no comenzó con "The Beguiled". Se conocieron en fiestas de paso e hasta intentaron trabajar juntas en un proyecto que se desmoronó.

A Coppola le encantaba el humor pícaro de Kidman y a Kidman el estilo y visión cinemáticos de Coppola. Así que la actriz no dudó en aceptar cuando la realizadora le pidió que interpretara a la señorita Martha, una maestra titular de una escuela de niñas en el sur estadounidense durante la Guerra Civil que sufre un desbarajuste cuando deciden acoger a un soldado herido de la Unión en su nueva versión de "The Beguiled" (“El engaño”, 1971).

De hecho, ambas tienen más en común de lo que podría parecer: están casadas con músicos, tienen hijas de aproximadamente las mismas edades y han tenido un año increíble en lo profesional. Coppola se convirtió en la primera mujer en 56 años en ganar el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes, y Kidman ha recibido grandes elogios por su trabajo en el cine y la televisión.

Ambas se reunieron recientemente en Los Ángeles para hablar del filme, que se estrena el viernes, de lo difícil que fue dirigir la escena de un baño de esponja y del revitalizado apoyo a las mujeres en Hollywood.

Sus declaraciones fueron editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Es un buen momento para las mujeres en Hollywood?

COPPOLA: Siento que en este momento se está hablando mucho al respecto con el éxito de "Wonder Woman" (“La Mujer Maravilla”), que es muy emocionante, y la atención que está recibiendo nuestra película, que tiene un elenco femenino, es una historia femenina.

KIDMAN: Y es vista desde la perspectiva femenina. Quiero decir, esto mucho la visión de Sof, para que puedan ver el filme en términos de cómo las mujeres lo ven. ... Es importante. Hay un cambio y definitivamente están ocurriendo cambios. ¿Es esto suficiente? No. Pero hacemos lo que podemos y somos afortunadas de tener oportunidades.

AP: El baño de esponja que le da la señorita Martha al personaje de Colin Farrell pudo fácilmente haber tenido un tono diferente bajo otro director.

KIDMAN: Me encanta lo recatado que es. Bueno, es como que pudo ser mucho más. A mí simplemente me gusta que es muy real.

COPPOLA: Pudo haber sido muy exagerado. Pero me encanta que realmente nos enfocamos en ti aceptando ese cuerpo. Ella no había estado cerca de un hombre en tanto tiempo. Creo que la más cohibida filmando esa escena fui yo. Estaba sentada fuera de cámara diciendo, "Nicole, ¿puedes lavarle ahora la parte interna del muslo?".

KIDMAN: Y yo estaba completamente metida en mi personaje.

COPPOLA: Y yo me puse roja al pedirle que le lavara la parte interna del muslo y todos mis amigos gay me dijeron, "¿No podías mover ese paño para allá? ¡Queríamos ver más!". Fue gracioso, pero tú fuiste muy profesional.

AP: Sofia, ¿por qué rechazaste dirigir "The Little Mermaid" (“La sirenita”)?

COPPOLA: Simplemente sentí que no iba a poder hacer exactamente lo que quería. Es una película de gran presupuesto, así que se convierte mucho en un negocio.

KIDMAN: Pero me hubiera gustado verte hacerla.

COPPOLA: Desearía haber podido hacerla, pero me decidí por un proyecto más pequeño en el cual podía realmente tener el control creativo de cada aspecto. ... ¿Tiene sentido?

KIDMAN: Absolutamente.

AP: ¿Alguna vez has rechazado algo tú, Nicole?

KIDMAN: Muchas veces, pero por una variedad de razones. A veces por la familia. ... Hay tantos aspectos de la vida que considerar cuando se está trabajando. Las dos tenemos hijos y esto es un gran compromiso, ¿no es así? ... En un momento dado, creo que estaba embarazada de Sunday y pensé, "Voy a dejar la actuación, estoy lista. Es demasiado". Y mi mamá me dijo, "No lo hagas. Tómate un tiempo pero no renuncies". Me dijo, "mantén los pies en el agua porque es algo que vas a querer cuando seas mayor". Y es tan saludable; si uno tiene un espíritu creativo y es artístico, tiene que haber un lugar para eso.

COPPOLA: Es verdad, de lo contrario no se expresa...

KIDMAN: Se puede manifestar de distintas maneras.

AP: Parece haber simetría entre esta película y la miniserie de HBO "Big Little Lies" (en la que actúa Kidman).

COPPOLA: Cuando vi en final de "Big Little Lies" pensé que había una solidaridad similar. ... Creo que es dulce cómo las mujeres se protegen unas a otras, y pienso que eso es algo de mujeres. ¿No encuentras eso con tus amigas?

KIDMAN: Definitivamente. Siempre se habla de un club de hombres pero existe un club de mujeres en términos de los secretos que guardamos y el modo en que interactuamos, particularmente cuando nos hacemos mayores.

AP: ¿Sienten que hay una reevaluación y aprecio por mujeres como ustedes que han estado haciendo un trabajo increíble en Hollywood por años?

KIDMAN: Yo siento una cordialidad. No sé si es el momento que vivimos o una necesidad, pero definitivamente, en lugar de derribarnos siento que hay más aliento y apoyo. Y no sé si es real o si soy solo yo, pero es bonito recibirlo y también poder ofrecerlo.

COPPOLA: Hay una mayor receptividad para nuestras historias.

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr