Críticos de LA nombran "Call Me By Your Name" mejor película

NUEVA YORK (AP) — La Asociación de Críticos de Los Ángeles eligió a "Call Me By Your Name" como mejor película del año y le concedió un total de tres premios al relato erótico de Luca Guadagnino sobre el paso a la adultez.

Los críticos, que anunciaron sus selecciones el domingo en Twitter, también nombraron al astro emergente del filme Timothee Chalamet como mejor actor, mientras que Guadagnino compartió el premio al mejor director con Guillermo del Toro por "The Shape of Water". El cuento de hadas del cineasta mexicano ubicado en la Guerra Fría también recibió tres galardones, incluyendo a mejor actriz para Sally Hawkins y mejor cinematografía para Dan Laustsen.

La victoria de "Call Me By Your Name" solidificó aún más su posición como una favorita para el Oscar. La cinta, un estreno de Sony Pictures Classics, también triunfó la semana pasada en los premios Gotham. Chalamet, de tan solo 21 años, ha ganado tres premios en la última semana, superando a veteranos como Gary Oldman ("Darkest Hour") y Tom Hanks ("The Post").

"Lady Bird" de Greta Gerwig, que ganó el premio a la mejor película del Círculo de Críticos de Nueva York, recibió un galardón de la crítica de Los Ángeles: el de mejor actriz de reparto para Laurie Metcalf. Gerwig, en su primer trabajo como directora en solitario, fue reconocida con el premio "nueva generación".

Los críticos de Los Ángeles coincidieron en algunas categorías con sus colegas de Nueva York, quienes anunciaron sus selecciones el martes. Ambos grupos nombraron a Willem Dafoe ("The Florida Project") mejor actor de reparto y "Faces Places" de Agnes Varda mejor documental.

Sin embargo, como suele suceder, discreparon ampliamente. (El año pasado los críticos de Nueva York votaron por "La La Land" como mejor película, mientras que los de Los Ángeles optaron por "Moonlight"). "Dunkirk" de Christopher Nolan, considerada una favorita al Oscar aunque ha sido poco galardonada hasta ahora, se llevó el premio a la mejor edición, de Lee Smith.

Y el grupo no eligió a “Coco” de Pixar como mejor cinta animada sino a "The Breadwinner", una producción internacional sobre una niña en Afganistán.

El premio al mejor guion fue para Jordan Peele por "Get Out" y el de mejor partitura original para Jonny Greenwood por la música de "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson. Dennis Gassner fue honrado por el diseño de producción de "Blade Runner 2049".

Los críticos de Los Ángeles llegaron a otro empate en la categoría de mejor cinta en lengua extranjera, un galardón que comparten la francesa "BPM" y la rusa "Loveless".

Los premios se entregarán el 13 de enero en una ceremonia en Los Ángeles. Los críticos anunciaron previamente el premio a la trayectoria para el actor Max von Sydow.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP