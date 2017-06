635x357 Daniel Day-Lewis dice que se retira de la actuación. JAKE COYLE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Daniel Day-Lewis, uno de los actores más respetados de su generación y ganador de tres Oscar, anunció que se retira de la actuación.

El artista de 60 años dijo el martes que filmó su última película y actuó en su última obra. Por lo que "Phantom Thread" de Paul Thomas Anderson, la cual ha terminado su rodaje y será estrenada en diciembre, es su última película.

"Daniel Day-Lewis no trabajará más como actor”, dijo su representante Leslee Dart en un comunicado. "Él está inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y público de tantos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán más comentarios al respecto”.

El anuncio sacudió Hollywood, donde Day-Lewis es reverenciado como el mejor actor de su época. Al mismo tiempo Day-Lewis ha sido un actor excepcionalmente prudente y suele pasar años preparándose para un personaje, creando sus papeles con una profundidad metódica pocas veces vista.

"No desmiembro un personaje en partes y luego las uno”, dijo Day-Lewis a AP en 2012, sobre la cinta "Lincoln" de Steven Spielberg. “Tiendo a permitir que las cosas ocurran lentamente a lo largo de un gran periodo de tiempo. Como si sintiera que creara un sentido sobre esa vida, si tengo suerte empiezo a escuchar una voz”.

Años antes ya se había separado del cine. A finales de la década de 1990, fue aprendiz de zapatero en Florencia, Italia, un periodo que calificó como de “semi-retiro”. ''Phantom Thread", que se estrena el 25 de diciembre en Estados Unidos, es su primera película en cinco años tras "Lincoln".

Con cinco nominaciones a los Premios de la Academia, Day-Lewis es el único actor en llevarse esa estatuilla en tres ocasiones por "Mi pie izquierdo", ''Lincoln" y "There Will Be Blood" (“Petróleo Sangriento”).

Day-Lewis, quien está casado con la guionista y directora Rebecca Miller con quien tiene tres hijos, despuntó en su carrera con "My Beautiful Laundrette" (1985) de Stephen Frears. Entre sus películas destacan “El último de los mohicanos”, “La edad de la inocencia”, “En el nombre del padre” y “Pandillas de Nueva York".

Su última obra de teatro se presentó en 1989, una producción de "Hamlet" del Teatro Nacional en Londres. Day-Lewis es famoso porque se salió a la mitad de una función y nunca más regresó al escenario.

