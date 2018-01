635x357 Datos curiosos sobre las nominaciones a los Oscar. The Associated Press

Más allá de las nominaciones esperadas a los Premios de la Academia, que se anunciaron el martes, hubo algunos logros muy especiales, incluyendo candidaturas para Christopher Plummer y Kobe Bryant.

— A sus 88 años, Christopher Plummer se convirtió en el nominado de mayor edad hasta la fecha. Ya tiene el título del galardonado más viejo, tras haber ganado por su papel de reparto en de "Beginners" en 2011, a los 82 años.

— Meryl Streep aumentó su liderazgo como la actriz más nominada en la historia de los Oscar al conseguir su 21a mención, por su trabajo en "The Post". La actriz ha ganado en tres ocasiones.

— El exescolta de los Lakers de Los Angeles Kobe Bryant podría tener un Oscar junto a su título de campeón de la NBA, premios al mejor jugador del año y medallas olímpicas de oro. El cortometraje "Dear Basketball", escrito y narrado por Bryant, obtuvo una nominación en la categoría de cortometraje animado.

— ¡Cuidado Walt! El compositor John Williams también rompió un récord con sus nominaciones a mejor música original al conseguir su 46ta postulación por la partitura de “Star Wars: The Last Jedi”. Su gran total de 51 nominaciones, incluyendo cinco a canción original, es el mayor número para cualquier persona viva y solo es superado por Walt Disney, quien tiene 59.

— Greta Gerwig se convirtió en apenas la quinta mujer nominada a mejor dirección, por "Lady Bird", sumándose al grupo de Lina Wertmuller por "Seven Beauties" (1976), Jane Campion por "The Piano" (1993), Sofia Coppola por "Lost in Translation" (2003) y Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker" (2009).

— Bienvenidos nuevamente. Los actores Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), Meryl Streep ("The Post") y Octavia Spencer ("The Shape of Water") también fueron nominados el año pasado: Washington por "Fences", Streep por "Florence Foster Jenkins" y Spencer por "Hidden Figures".